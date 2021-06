iOS 15 : un stockage iCloud illimité pour transférer votre sauvegarde

Hier à 23:25 (Màj hier à 23:31)

Julien Russo

Jamais on n’aurait pu penser qu'Apple propose autant de changements et d'améliorations dans iOS 15. Au total, il y a 250 nouveautés, dont certaines qui étaient très attendues. L'une des nouveautés qui a attiré notre attention concerne directement la phase de transition entre deux iPhone.

Apple va faciliter le renouvellement d'iPhone

Quand nous sommes pleinement investis dans l'écosystème Apple, il devient évident au bout de quelque temps d'acheter du stockage supplémentaire sur iCloud. En effet, Apple propose gratuitement que 5 Go de stockage, ce qui est trop faible quand on possède un Mac, un iPhone, un iPad...

Cependant, pour un utilisateur qui ne possède qu'un iPhone, ce stockage peut suffire pour sauvegarder quelques photos et autres contenus issus des applications.



Le problème qui se présente aujourd'hui (et depuis toujours), c'est qu'un utilisateur qui ne possède que 5 Go de stockage ne peut pas sauvegarder son iPhone sur iCloud afin de transférer la sauvegarde sur un autre iPhone qu'il a récemment acheté.

Cette situation a découragé plus d'une personne lorsqu'un renouvellement vers un nouvel iPhone était envisagé.



Avec iOS 15, cette situation va changer, désormais Apple va faire un geste envers les utilisateurs qui n'ont pas assez de stockage sur iCloud pour sauvegarder leur iPhone quand ils changent de modèle.

Apple va proposer une "sauvegarde exceptionnelle" qui va durer une totalité de trois semaines, celle-ci sera sans limites de stockage !

Résultat, avant de changer d'iPhone, n'importe quel utilisateur pourra sauvegarder la totalité de son smartphone même s'il n'a pas d'abonnement payant à iCloud.

Dès que le nouvel iPhone sera activé, il deviendra possible de mettre en place la "sauvegarde exceptionnelle". Au bout de trois semaines, celle-ci sera automatiquement supprimée des serveurs d'Apple.

Désormais, lorsque vous achetez un nouvel appareil, vous pouvez utiliser la sauvegarde iCloud pour transférer vos données vers votre nouvel appareil, même si vous êtes à court de stockage. iCloud vous offrira autant d’espace de stockage que nécessaire pour compléter une sauvegarde temporaire, gratuitement, pendant trois semaines maximum. Cela vous permet de transférer automatiquement toutes vos applications, vos données et vos paramètres sur votre appareil.

Avec cette nouvelle stratégie, la firme de Cupertino apporte plus de simplicité et de confort pour la transition vers un nouvel iPhone. À travers cette idée, Apple encourage les propriétaires de son smartphone à renouveler plus fréquemment leur précieux quand un nouveau modèle est disponible.



Autre nouveauté intéressante, les sauvegardes iCloud pourront désormais se réaliser en 5G avec iOS 15, plus besoin d'être connecté en Wi-Fi pour que votre iPhone upload une sauvegarde vers les serveurs d'Apple.

Une bonne nouvelle quand on est en déplacement ou sur son lieu de vacances sans connexion Wi-Fi à proximité !