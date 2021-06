Les nouveautés des AirPods : Localiser, Conversation Boost et notifications

Hier à 22:12

Medhi Naitmazi

La WWDC 21 a apporté une tonne d'annonces sur iOS 15, iPadOS 15 et plus encore, mais pas seulement. En effet, les AirPods et le HomePod profitent de nouveautés intéressantes pour les clients ayant déjà les produits.

Conversation Boost

La première fonctionnalité qu'Apple ajoute aux AirPods est "Conversation Boost", une fonctionnalité conçue pour aider les personnes ayant des problèmes auditifs légers. La fonctionnalité utilise l'audio informatique et les microphones à formation de faisceau intégrés aux AirPods Pro pour concentrer l'audio sur la personne qui parle devant vous.



En plus d'utiliser Conversation Boost pour concentrer ce que vous entendez sur la personne qui se trouve devant vous, vous pouvez désormais également choisir de réduire la quantité de bruit ambiant qui se produit autour de vous. Ensemble, ces deux caractéristiques peuvent vraiment bloquer le bruit environnant et vous permettre de mieux entendre la personne avec laquelle vous essayez de vous engager.

Siri annonce les notifications

Apple avait déployé les messages d'annonce avec Siri il y a quelque temps, et il apporte maintenant cette fonctionnalité à toutes les notifications. Apple dit que vous pouvez paramétrer cette fonctionnalité afin qu'elle n'annonce que vos notifications les plus importantes et les plus urgentes, comme lorsque votre application préférée a publié un article choc porte. Vous pouvez même utiliser les notifications d'annonce pour vous rappeler de prendre quelques articles à l'épicerie si vous avez créé des rappels spécifiques à un emplacement dans l'application Rappels.



La fonctionnalité peut être adaptée pour annoncer uniquement les notifications des applications que vous choisissez et vous pouvez activer "Ne pas déranger" pour désactiver complètement les annonces. Apple dit également que, si vous utilisez la nouvelle fonctionnalité "Focus" qui sépare votre vie personnelle et professionnelle, vos préférences de notification seront automatiquement prises en compte.

"Localiser" pour retrouver ses AirPods

Les dernières mises à jour du logiciel Apple vous permettent également désormais de retrouver vos AirPods Pro ou AirPods Max perdus avec Localiser. En cas de perte, vos AirPods enverront une balise Bluetooth sécurisée pouvant être détectée par d'autres appareils Apple dans le coin. Vous pouvez ensuite utiliser l'application Localiser pour leur faire jouer un son ou utiliser la vue de proximité pour savoir quand vous êtes sur le point de les trouver. L'application vous alertera également si vous laissez accidentellement vos AirPods derrière vous en partant du bureau par exemple

Spatial Audio sur Apple TV

Enfin, Apple apporte également la prise en charge Spatial Audio à tvOS afin que vous puissiez profiter du son surround avec vos AirPods Pro ou AirPods Max dans le salon sans déranger personne dans la maison. La prise en charge de Spatial Audio pour les AirPods arrive également sur macOS pour Mac M1 et supérieur. Spatial Audio arrive également sur Apple Music et l'application FaceTime.



Toutes les nouvelles fonctionnalités des AirPods seront proposées aux développeurs en version bêta aujourd'hui, aux bêta-testeurs publics en juillet et à tous les utilisateurs à l'automne. Il faudra iOS 15 pour en profiter.