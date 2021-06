Une taxe internationale historique pour les grandes entreprises technologiques

Il semblerait que nous sommes sur le point de prendre un nouveau virage international autour des échappatoires fiscales utilisées par les plus grandes sociétés multinationales. En effet, plusieurs grands pays du monde ont conclu un accord historique pour soutenir un taux d'imposition mondial minimum.

Ainsi, Apple, Google et Amazon, pour ne citer qu'eux, devront payer des impôts dans les pays où leur entreprise opère.

Un accord international pour une nouvelle taxe

Ainsi, Rishi Sunak, chancelier du Royaume-Uni, se réjouit de cet accord trouvé lors du sommet du G7 à Londres entre les représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, du Canada, de l'Italie et du Japon :

Après des années de discussions, les ministres des Finances du G7 sont parvenus à un accord historique pour réformer le système fiscal mondial afin de l'adapter à l'ère numérique mondiale.

L'accord mettra la pression sur les autres pays pour qu'ils en fassent autant, et ce, dès lors du G20 prévu le mois prochain avec la présence de l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Turquie.



On parle d'une taxation minimale des bénéfices des multinationales à 15% qui sera ratifiée le week-end prochain.



