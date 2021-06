YouTube teste l'affichage des commentaires pendant la vidéo en plein écran sur smartphone

Il y a 7 heures

Alexandre Godard

Deux informations au sujet de YouTube en ce lundi 7 juin. La première concerne le possible ajout des commentaires lors de la lecture d'un contenu en mode paysage sur le smartphone. La deuxième est bien concrète puisqu'avec la dernière MAJ de l'application sur Android TV, vous pourrez enfin régler la vitesse de lecture.

YouTube teste une nouvelle fonction

Notre façon de consommer du contenu sur internet à énormément évoluer sur cette dernière décennie. Dans le passé, le smartphone était simplement un outil pour communiquer (appels/SMS) mais sa façon d'être utilisé a énormément changé à tel point qu'aujourd'hui, il est un peu l'outil indispensable de notre quotidien, celui à tout faire.



Parmi les tâches devenues favorites, il y a la consommation de contenu vidéo sur des plateformes comme Netflix, Twitch, YouTube... Cette dernière justement est bien l'une des applications les plus utilisées à travers le monde et c'est pourquoi ces dirigeants cherchent constamment à la peaufiner.

C'est ainsi que nous apprenons qu'une nouvelle fonctionnalité devrait bientôt faire son apparition et elle consiste à afficher les commentaires d'une vidéo en même temps que vous la regardez en mode paysage sur votre smartphone. Une fonctionnalité qui n'existe pas à l'heure actuelle mais que certains utilisateurs chanceux ont pu tester afin de donner leur avis.



Rien de bien innovant, à l'instar de ce qu'on peut retrouver sur un live Twitch, un menu vient se placer sur la droite de votre écran et affiche les commentaires. Même si pour le coup, il s'agit bien des commentaires sur une vidéo postée et non sur un direct live.



Mise à jour pour l'application Android TV

Petite info supplémentaire du jour, l'application YouTube sur Android TV/Google TV a enfin le droit à la fonction "vitesse de lecture". Ainsi, comme sur toutes les autres plateformes, vous pourrez choisir la vitesse à laquelle la vidéo défile.



