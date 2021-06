FaceTime s’ouvre à Android et Windows sur le web

Parmi les quelques 250 nouveautés d’iOS 15, plusieurs sont tournées vers FaceTime. Le service d’appels en VOIP d’Apple a beau avoir intégré Spatial Audio et des fonctions de réduction du bruit ou le floutage de l’arrière-plan, c’est surtout la compatibilité avec les smartphones Android et les PC Windows qui surprend. C’est la première fois que des appareils non-Apple vont pouvoir utiliser FaceTime.

Facetime aussi sur Android et Windows

Dans ‌iOS 15‌ et les mises à jour qui l’accompagnent, vous pouvez créer un lien vers une conversation ‌FaceTime‌ qui peut être partagée n'importe où. En utilisant ce lien, les amis et les membres de la famille qui n'ont pas d'appareil Apple peuvent se connecter à un appel ‌FaceTime‌ à l'aide d'un navigateur Web.

Les utilisateurs non Apple peuvent rejoindre un appel ‌FaceTime‌ en tête-à-tête ou un appel de groupe ‌FaceTime‌, faisant de ‌FaceTime‌ un service d’appel audio et vidéo plus indépendant de la plate-forme qui n'est plus limité aux utilisateurs iOS. Cependant, vous avez besoin d'un utilisateur iOS pour démarrer un appel ‌FaceTime‌ et envoyer un lien.

Invitez n'importe qui à vous rejoindre dans un appel ‌FaceTime‌, même des amis qui n'ont pas d'appareil Apple. Ils peuvent vous rejoindre pour des appels individuels et de groupe FaceTime‌ directement à partir de leur navigateur instantanément - aucune connexion n'est nécessaire.

Apple indique que les utilisateurs sous Android et Windows peuvent rejoindre les appels en utilisant les dernières versions de Chrome ou Edge. La vidéo nécessite la prise en charge de l'encodage H.264. Le tout reste entièrement chiffré de bout en bout, malgré le fait que le service soit ouvert sur le web.



Il y a une tonne d'autres mises à jour et améliorations à ‌FaceTime‌, y compris la prise en charge de l'audio spatial, la prise en charge du mode portrait, le mode d'isolation vocale pour noyer le bruit de fond, la vue en grille pour voir tous les participants et une nouvelle fonctionnalité SharePlay conçue pour vous permettre de regarder des films, écouter de la musique et partager votre écran avec vos amis et les membres de votre famille.

Le support de FaceTime sur Android et Windows arrivera à l’automne, en même temps que la sortie d’iOS 15 en version finale. Dommage que ce ne soit pas le cas pour iMessage, qui reste exclusif aux iPhone, iPad, iPod, Mac et Apple Watch.