Afterplace s'ouvre enfin aux manettes sur iOS et Android

Afterplace, l'hommage aux anciens Zelda d'Evan Kice, vient de recevoir une mise à jour majeure sur mobile, apportant une fonctionnalité très demandée. Bien que le jeu d'aventure en monde ouvert soit parfaitement jouable avec les commandes tactiles, le support des manettes était demandé depuis deux ans.

Afterplace supporte enfin les manettes de jeu

Après plusieurs versions importantes ces derniers mois, apportant des fonctionnalités de qualité de vie, des améliorations visuelles pour les appareils iOS modernes ou encore la prise en charge du mode paysage, la version 1.2.5 s'attarde sur les contrôles. La prise en charge complète des manettes MFi et consoles inclut le remappage des boutons, les vibrations ainsi que le déplacement dans les menus. Mais ce n'est pas tout, puisque le développeur a ajouté une option pour modifier la taille de l'interface ainsi que 17 conversations secrètes entre partenaires (indice : elles ont trait aux entrées).



Avec tout cela, Afterplace est on ne peut plus recommandable, et prépare, semble-t-il, son arrivée prochaine sur Steam. Rappelons qu'il a été sélectionné parmi les meilleurs jeux 2023 par Apple.

Notre avis sur Afterplace

Depuis que nous avons lancé iSoft en 2008, rares sont les titres qui nous ont autant étonné. Ce remarquable jeu d'action et d'aventure de haut en bas, semblable à The Legend of Zelda, n'existe que parce que les plateformes mobiles permettent aux développeurs amateurs d'atteindre des millions de personnes.



Le principe d'Afterplace est de proposer un vaste monde ouvert avec un minimum d'indications, laissant les joueurs explorer librement des chemins cachés et interagir avec des personnages offrant de subtiles informations. Malgré l'absence de directives explicites, le jeu guide habilement les joueurs dans leur progression. Ses personnages attachants, ses dialogues pleins d'humour, ses commandes simplifiées à une main sur l'écran tactile, son style singulier et sa bande-son fantastique participent à cette expérience unique. En tant que jeu entièrement premium avec des points de sauvegarde fréquents, Afterplace ne néglige rien. Mieux, il est constamment amélioré. Ce n'est pas le plus beau, mais son charme est indéniable.

Regardez la bande-annonce d'Afterplace mobile ci-dessous :

Vous pouvez acheter cette petite merveille sur l'App Store pour iOS et sur Google Play Store pour Android.

