Voici les manettes supportées par Diablo Immortal sur iOS et Android

⏰ Il y a 7 heures

Alban Martin

1



Diablo Immortal s'apprête à sortir sur iOS, Android, et en bêta ouverte sur PC, mais avant le lancement prévu jeudi, voici quelques informations supplémentaires autour de la prise en charge des manettes, des sauvegardes croisées et des serveurs.



Après une attente de plus de quatre ans depuis l'annonce originale, Diablo Immortal en a bientôt terminé avec les alpha, bêta et autres tests. Enfin !

Diablo Immortal : les derniers détails

Pour mémoire, Diablo Immortal n'est pas une suite en tant que telle et se place entre les événements de "Diablo II" et "Diablo III", avec une approche "mobile-first", une première pour la saga. Regardez la nouvelle bande-annonce de la date de sortie de Diablo Immortal ci-dessous :

Sauvegardes

Pour le jeu en progression croisée, vous devrez vous connecter avec votre compte Battle.net pour passer de manière transparente du mobile au PC. Vous pouvez utiliser un compte invité sur mobile, mais la progression ne sera pas synchronisée, sauf en cas de sauvegarde sur le cloud, précise Blizzard. Cela signifie probablement qu'il faut rester dans le même écosystème.

Manettes prises en charge

En ce qui concerne le support des manettes, Blizzard a révélé les modèles officiellement supportés sur iOS et Android. Vous les trouverez ci-dessous.



Manettes prises en charge sur iOS :

Backbone One

Razer Kishi

Rotor Riot (Mfi)

SteelSeries Nimbus (Mfi)

Sony Dualshock 4

Sony DualSense (PS5)

Xbox Elite Controller Series 2 (iOS 15+)

Xbox Adaptive Controller (iOS 14+)

Xbox One

Xbox Series X/S

Manettes Android prises en charge :

Xbox One

Xbox Series X/S

SteelSeries Stratus Duo

Sony Dualshock 4

Sony DualSense (PS5)

Xbox Elite série 2

Contrôleur adaptatif Xbox

Razer Kishi

8bitdo SN30 Pro

Voici les touches paramétrables :

Configuration requise

À noter la configuration minimale requise Android :

Android 5.0

CPU: Snapdragon 660 / Exynos 9611

GPU: Adreno 512 / Mali-G72 MP3

2 Go RAM

Sur iOS :

iOS 11

iPhone 6s

Disponibilité

Les détails sur la disponibilité des serveurs par région d'après le blog de Blizzard :

Alors que nous nous préparons à lancer Diablo Immortal le 2 juin à 10 h PDT pour iOS, Android et PC en bêta ouverte, certains joueurs verront Immortal se propager sur l'App Store d'Apple et Google Play dès le matin du 1er juin PDT. Cela est dû en partie à la nature du déploiement des jeux mobiles et à la nécessité de garantir un lancement complet et sans heurts de la version mobile d'Immortal. Pour confirmer la date de lancement complet d'Immortal dans votre région sur toutes les plateformes, veuillez consulter la carte des horaires ci-dessous. Pour une aide à la conversion des fuseaux horaires, veuillez cliquer ici.



Comme indiqué précédemment, Diablo Immortal sera lancé sur PC en bêta ouverte, sur Android et iOS dans certaines régions d'Asie-Pacifique le 22 juin PDT : Hong Kong, Indonésie, Macao, Malaisie, Philippines, Singapour, Taïwan et Thaïlande. Immortal sera également lancé à la même date au Vietnam, mais uniquement sur PC en bêta ouverte. Ces régions recevront des serveurs de jeu dédiés afin d'offrir aux joueurs une meilleure connectivité et un meilleur ping.

Si vous êtes intéressé, Diablo Immortal est disponible dès à présent sur l'App Store et sur le Play Store pour Android à l'occasion de sa sortie mondiale. Si vous voulez notre avis, un jeu de cette qualité se doit de figurer sur votre iPhone, iPad ou Android, surtout si ce dernier est récent. Prévoyez tout de même 3 Go d'espace libre minimum pour installer la bête !



Pour mémoire, Diablo Immortal n'est pas un nouvel épisode quelconque. Affublé d'un nouveau moteur graphique, il se présente surtout comme le premier opus complètement destiné aux smartphones.

Télécharger le jeu Diablo Immortal