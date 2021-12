Les jeux Android débarqueront en 2022 sur Windows 11

Lors de l'itération 2021 des Game Awards, Google a fait une annonce surprenante. Concernant le segment des jeux mobiles, Greg Hartnell, directeur des produits Google Play Games, a annoncé que les titres Android pourront tourner sur Windows 11, le dernier système d'exploitation de Microsoft.

Une application Google pour jouer aux titres Android sur Windows

À partir de 2022, il sera possible de jouer à des jeux Android sur des PC Windows directement depuis Google. Cela sera possible parce que Google apporte la plate-forme Play Games à Windows par le biais d'une application autonome.



Google nous a dit que ce n'était pas le résultat d'un partenariat avec Microsoft, comme ce fut le cas avec Amazon qui a introduit son Appstore dans Windows 11. Il s'agit plutôt d'un développement indépendant sur lequel Google a travaillé en privé.

Comme on peut s'y attendre, Google ne donne pas trop de détails. Cependant, nous savons qu'il s'agit d'une application autonome. En d'autres termes, vous devrez télécharger et installer l'application de Google comme vous le feriez pour l'une de ses autres applications Windows.



Comme il s'agit de la plateforme Google Play Games, vous devrez vous connecter avec votre compte Google, comme vous le feriez sur Android. Mieux, un porte-parole de Google a affirmé que "les joueurs pourront reprendre là où ils se sont arrêtés, de leur poche à leur tablette, à leur Chromebook et sur leur ordinateur de bureau, grâce à cette nouvelle application Google Play Games PC." Cela devrait signifier que vos sauvegardes et autres informations seront sauvées dans le Cloud.



Pour Google, il s'agit d'apporter "le meilleur de l'écosystème Android et Google Play Games aux PC Windows". Si l'on lit entre les lignes, on s'attend à une sélection limitée de jeux Android sur les PC Windows, du moins dans un premier temps.



Reste à savoir si Windows 10 sera également supporté et si Google a créé un émulateur ou bien un moteur natif pour faire tourner les jeux Android.



Rappelons que du côté d'Apple, grâce aux Mac M1, il est possible de faire tourner les apps et jeux iOS / iPadOS sur son ordinateur et sans difficulté.