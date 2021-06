iCloud Private Relay : un VPN gratuit intégré à Safari (iCloud+)

Alexandre Godard

Si vous avez visionné le keynote d'ouverture de la WWDC 21 hier soir, vous aurez remarqué qu'il y avait une tonne d'informations. C'est pourquoi dès le lendemain (aujourd'hui), nous prenons le temps de revenir précisément sur certains points. C'est le cas dans cet article avec iCloud Private Relay, le nouveau VPN made in Apple qui va être implanté dans Safari pour nous protéger une fois de plus.

iCloud Private Relay : un VPN gratuit fabriqué par Apple

Pas plus tard qu'hier soir, Apple nous a présenté iCloud+. Si à première vue on se dit que cela va être une déclinaison d'iCloud mais avec un forfait plus cher, il n'en est rien. À partir d'iOS 15, tous les utilisateurs vont basculer automatiquement vers iCloud+ en gardant le même forfait mais avec des nouvelles fonctionnalités de sécurité pour nous protéger.



Parmi ces nouveautés il y a le iCloud Private Relay. L'objectif principal de celui-ci est de nous protéger davantage lorsque l'on navigue sur le web via Safari. Pour ce faire, iCloud Private Relay va activer un VPN qui empêchera totalement le traçage de vos activités web. Je pense qu'en 2021 vous êtes tous au courant de l'utilité d'un VPN mais le gros avantage de celui-ci, c'est qu'il est directement mis en place par Apple. Ce qui signifie donc que Apple lui-même n'aura pas accès à vos données de navigation.

Craig Federighi est justement revenu un peu plus en détail sur cette nouvelle fonction à travers une interview auprès de Fast Company :

Les incitations à l'innovation dans le monde de l'exploitation sont élevées, et il y a donc beaucoup de progrès dans l'art du suivi. Et donc, dans les deux domaines, nous pensons qu'il va continuer à y avoir un jeu du chat et de la souris. Nous pensons que nous apportons beaucoup d'outils à ce combat, et nous pouvons largement garder une longueur d'avance et protéger nos clients. Mais c'est quelque chose que nous reconnaissons comme une bataille que nous mènerons pour les années à venir.



Nous voulions éliminer complètement cette "évaluation de la confiance" de l'équation en ayant une architecture à double saut. Nous espérons que les utilisateurs croient en Apple comme un intermédiaire digne de confiance.

Comme depuis quelques années, Apple met le paquet sur la confidentialité et le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Le but final de toutes ces démarches est qu'à terme, quelle que soit l'action que vous effectuez sur votre iPhone, iPad ou Mac, elle soit privée et que seul vous en ayez connaissance.



Il souligne également l'envie d'Apple de combattre et protéger ses clients dans un monde de plus en plus numérique et donc de plus en plus dangereux en termes d'attaques dans ce domaine. Pour rappel, Apple a également présenté Hide My Email, une sécurité supplémentaire sur laquelle nous reviendrons en détails à travers un autre article.

Pas disponible partout

La nouvelle fonctionnalité de relais privé d'Apple annoncée dans le cadre d'iCloud+ ne sera pas disponible en Chine, ainsi qu'en Biélorussie, en Colombie, en Égypte, au Kazakhstan, en Arabie saoudite, en Afrique du Sud, au Turkménistan, en Ouganda et aux Philippines pour des raisons réglementaires.