Apple a prévu Spatial Stereo pour les contenus non Dolby et Spatial Audio sur Android

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

4



Spatial Audio est une fonction géniale mais encore trop peu utilisée pour le moment du fait qu'il faut obligatoirement que le contenu soit en Dolby Atmos. Apple semble avoir réfléchi au problème puisque a la rentrée, Spatial Stereo va débarquer pour compenser ce problème. Avec une qualité moindre mais un rendu similaire, il sera possible de lire n'importe quelle vidéo/musique avec le son à 360 degrés.

Spatial Stereo : le petit frère de Spatial Audio

Lundi soir, nous avons eu le droit au lancement de la WWDC. L'occasion de choper une tonne d'infos sur l'écosystème Apple et de comprendre les nouveautés qui arrivent à la rentrée. Apple a également lancé la première bêta d'iOS 15 destinée aux développeurs et l'un d'eux vient justement de nous partager une nouveauté non évoquée jusqu'à présent.



Comme vous le savez, Apple a ajouté la fonction Spatial Audio qui permet aux utilisateurs d'AirPods Pro et du Airpods Max de profiter d'un son 3D (à 360 degrés) sur certains contenus Dolby Atmos. Une immersion impressionnante mais trop rarement utilisée tant les contenus en Dolby Atmos sont loin d'être présents partout.

Apple semble avoir trouvé la parade car à partir d'iOS 15 et de macOS Monterey, sur votre centre de contrôle, une nouvelle fonction va faire son apparition et elle se nomme Spatial Stereo. Son objectif, simuler les mêmes effets que Spatial Audio mais sur une plus large gamme de contenus (non Dolby).



Concrètement, lorsque cette fonction sera activée, vous pourrez profiter de n'importe quelle vidéo ou musique, sur votre iPhone ou votre Mac avec le son 3D surround. Attention tout de même, Spatial Stereo a pour but de reproduire un rendu final similaire mais ce ne sera pas aussi qualitatif, ce qui paraît logique. Néanmoins, cela va permettre de rendre cette fonctionnalité beaucoup plus populaire et utilisable au quotidien.

Quoi qu'il en soit, il sera bel et bien possible de regarder une vidéo dans sa photothèque ou encore écouter n'importe quelle musique en streaming avec le son qui provient de plusieurs directions.

Spatial Audio disponible sur l'app Apple Music d'Android

Petite note rapide pour vous informer également qu'Apple n'a pas oublié les utilisateurs Android d'Apple Music (même s'ils ne doivent pas être nombreux). Comme indiqué à la toute fin d'une explication de la part de la Pomme, la fonction Spatial Audio arrive prochainement sur Android.



Toujours intéressant de voir qu'Apple se ferme de moins en moins même si on ne va pas se le cacher, pour profiter de la meilleure expérience, mieux vaut être bien implanté dans l'écosystème iOS.