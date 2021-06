Apple a-t-elle tué la newsletter avec iOS 15 ?

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

7



Alors que les développeurs et les entreprises font le point sur les mises à jour systèmes d'Apple, iOS 15 en tête, les éditeurs craignent de plus en plus qu'une fonctionnalité particulière, la protection de la confidentialité des emails, puisse faire s'effondrer toute une industrie.



Les emails ne peuvent plus vous traquer avec iOS 15 et macOS 12

Lundi, lors de la conférence mondiale des développeurs d'Apple, la société a dévoilé "Mail Privacy Protection", une nouvelle fonctionnalité qui empêche les services de messagerie ou les annonceurs associés de collecter des informations sur les utilisateurs.



Comme expliqué par Apple dans une session WWDC qui a suivi, les e-mails peuvent contenir des images distantes utilisées pour collecter des informations d'analyse; les pixels invisibles qui sont ouverts (sans le savoir) à partir de serveurs tiers laissent une trace de données exposant quand, où et sur quel type d'appareil un e-mail a été lu.



Si vous avez installé la bêta d'iOS 15, vous savez que vous avez la possibilité de « Protéger l'activité de la messagerie » lors de la première ouverture de l'application propriétaire d'Apple. La fonctionnalité est également activée par défaut dans les paramètres système.

Comme le savent les spécialistes, les données glanées à partir de la récupération d'images et d'autres stratégies sont vitales pour les équipes de marketing, les éditeurs de newsletters et d'autres entreprises basées sur un modèle de distribution par e-mail. Les taux d'ouverture des e-mails donnent un aperçu de l'engagement du public et de l'efficacité globale d'une campagne, des informations qui se traduisent souvent en recettes publicitaires.



"Mail Privacy Protection" casse net ce système de collecte de données au profit des utilisateurs de l'application Mail sur iOS 15 et MacOS 12. De plus, Apple anonymise les adresses IP des utilisateurs, un autre moyen habituel pour tracer et mesurer l'impact d'une campagne publicitaire par mail.



On ne sait pas exactement comment Apple sécurise l'application Mail, certains estimant que le courrier entrant est ouvert et filtré par un serveur intermédiaire avant que le contenu ne soit réellement envoyé aux utilisateurs. Apple a en tout cas détaillé l'efficacité de la protection de la confidentialité du courrier - et a offert un avertissement écrit aux éditeurs - lors d'une vidéo en ligne de la WWDC 21 couvrant les nouveaux outils de confidentialité iOS.

Garrett Reid, spécialiste de l'ingénierie de la confidentialité chez Apple, a déclaré :

Si vous utilisez des images distantes pour mesurer l'impact de vos campagnes, il y a quelques changements à prendre en compte. Comme le contenu du courrier peut être chargé automatiquement après la livraison, l'heure de visualisation du courrier ne sera plus correcte. Et depuis ce contenu est chargé sans révéler les adresses IP des personnes et sans en-têtes, l'emplacement et le type d'appareil lisant le courrier ne sont pas révélés. Et vous verrez vos e-mails comme étant ouverts, que l'utilisateur les lise ou non.



Une mesure qui devrait avoir un impact lourd, dans la même veine que le suivi publicitaire (ATT) récemment lancé par Apple et qui empêche le suivi sans consentement entre les apps et les sites.