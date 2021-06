Les tweaks piqués au jailbreak par Apple pour iOS 15

Medhi Naitmazi

Apple a annoncé lundi soir toutes les mises à jour logicielles 2021 pour ses appareils, comme la société le fait toujours lors de son discours annuel en ouverture de la WWDC.



Encore une fois, iOS 15 et iPadOS 15 proposent des nouveautés appréciables, mais que certains utilisateurs ont déjà vu depuis parfois 10 ans...

Apple a emprunté les tweaks suivants au jailbreak

Les développeurs peuvent déjà télécharger et installer les premières bêtas d'iOS 15 et iPadOS 15 pour les tester. Et ceux qui ont un iPhone ou iPad jailbreakés ont du remarqué que plusieurs changements se sont (largement) inspirés des tweaks qu'on présente régulièrement sur iPhoneTweak. Nous avons d'ailleurs recensé plus de 250 nouveautés sur iOS 15.

Focus

Avec iOS 15, il est plus facile de se concentrer sur une tâche particulière avec la nouveauté appelée "Focus", ou "Concentration" en français.



Cela nous rappelle PureFocus qui élimine les distractions pendant que vous travaillez ou que vous dinez en famille, par exemple. Une extension à "ne pas déranger".

Notifications repensées

Plus détaillées et redessinées, les notifications sur iOS 15 et iPadOS 15 nous font penser à des tweaks comme Quart et Velvet.



De même, la partie priorisation des push qui permet d'avoir en haut les messages de ses amis ou les apps les plus importantes s'inspire de Contacy.

Vue grille sur Safari

Une autre chose inspirée du jailbreak est la nouvelle navigation par onglets basée sur la vue "grille" de Safari sous iOS 15. Il y a onze ans, le tweak GridTab proposait déjà cette fonctionnalité !

Tirez pour rafraîchir dans Safari

"Tirez pour rafraîchir" - Pull to refresh, est une fonctionnalité populaire qui existe dans de nombreuses applications. Elle est désormais disponible en natif sur Safari avec la sortie d'iOS 15 et d'iPadOS 15.



En 2010, le tweak de jailbreak "Pull To Refresh Safari" proposait la même idée.

Aperçu web dans Spotlight

Apple a renforcé les résultats de recherche sur iOS 15 et iPadOS 15 qui sont maintenant beaucoup plus axés sur le Web.



Mais intégrer la recherche Internet dans Spotlight n'est cependant pas une idée nouvelle, car le concept a fait ses débuts en 2012 avec la sortie d'un tweak de jailbreak appelé WebSpot.

Widgets sur l'écran d'accueil sur iPad

Après avoir laissé la primeur à l'iPhone l'an passé avec des widgets personnalisés à positionner n'importe où, Apple a enfin permis à l'iPad d'en faire autant. Mais pour ceux qui avaient un iPad jailbreaké sous iPadOS 14, le tweak Anywhere Widgets pouvait accomplir la même chose.

Bibliothèque d'applications sur iPad

En plus des widgets de l'écran d'accueil, iPadOS 15 apporte également la bibliothèque d'applications sur l'iPad. Là encore, un tweak comme App Library Enabler. Apple vient de faire demi-tour et d'en faire une fonctionnalité native maintenant.

Mode économie d'énergie sur iPad

Le mode basse consommation sur iPhone est longtemps resté une exclusivité. Mais iPadOS 15 apporte ce mode économie sur iPad (et macOS 12 sur Mac).



Le tweak LPMPad faisait déjà cela sur les iPad jailbreakés il y a plus d'un an.

Notes rapides sur iPad

La mise à jour iPadOS 15 permet aux utilisateurs d'iPad d'écrire efficacement des notes depuis n'importe où dans le système d'exploitation.



Il convient de noter que les jailbreakers avaient la même possibilité depuis des années avec Notepad.

Un rapport de confidentialité

Apple renforce les fonctionnalités de confidentialité dans iOS 15 et iPadOS 15, à tel point que la société intégrera un rapport par application qui informe les utilisateurs sur les types d'informations auxquelles chaque application accède et pendant combien de temps.

Le tout récent tweak appelé NetFence fait office de pare-feu, mais il est aussi capable de surveiller l'activité en arrière-plan du trafic et d'offrir des rapports conviviaux sur ce que font les applications lorsque vous ne regardez pas.

Conclusion sur l'intérêt d'un jailbreak iOS 15

Voilà donc 10 tweaks qui ont été intégrés à iOS 15 et iPadOS 15 par Apple. Vous auriez voulu en voir d'autres ? Dites-le nous dans les commentaires, et surtout, dites-nous si pour vous le jailbreak iOS 15 a encore du sens. Depuis plusieurs années, Apple aspire littéralement les meilleures idées du jailbreak, mais aussi de l'App Store, pour les intégrer à son système d'exploitation mobile.