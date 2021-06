Une association de producteurs de musique attaque Roblox en justice

Il y a 1 heure (Màj il y a 59 min)

Julien Russo

Roblox est l'un des jeux les plus populaires sur nos iPhone, l'éditeur arrive à générer l'incroyable somme de 3 millions de dollars par jour sur l'App Store aux États-Unis. Cependant, le studio derrière Roblox ne respecterait pas le paiement des droits d'auteur quand des musiques sont utilisées à l'intérieur du jeu. Cette situation qui dure depuis plusieurs années a exaspéré une association de producteurs de musique qui a décidé d'attaquer en justice l'éditeur Roblox.

Des dommages et intérêts à hauteur de 200 millions de dollars

Ariana Grande, Imagine Dragons, The Rolling Stones, Ed Sheeran... Vos enfants adorent ces artistes et peuvent les entendre en échange d'un paiement lors de leurs parties sur le jeu Roblox. Si cela parait être quelque chose de normal, il s'avère que le studio ne paie pas les droits d'auteurs, ce qui est dénoncé comme une situation inacceptable par David Israelite, président de l'association de producteurs National Music Publishers. Israelite explique qu'une plainte vient d'être déposée à l'encontre des créateurs de Roblox, les dommages et intérêts réclamés sont impressionnants, on parle d'une somme aux alentours des 200 millions de dollars. Cela représente plusieurs années d'absence de paiement de droit d'auteur.

Roblox a gagné des centaines de millions de dollars en exigeant des utilisateurs qu’ils paient chaque fois qu’ils téléchargent de la musique sur la plateforme, ils ont profité de l’incompréhension des jeunes à l’égard des droits d’auteur. Ils ne prennent pratiquement aucune mesure pour empêcher les infractions répétées ou alerter les utilisateurs des risques qu’ils prennent.

La plainte a été déposée au nom de plusieurs studios très connus, on parle de ABKCO Music & Records, Concord Music Group, Pulse Music Group, Downtown Music Publishing, Hipgnosis, Big Machine Records...

David Israelite affirme que Roblox profite d'une valeur ajoutée grâce à l'intégration de musiques populaires, mais n'apporte aucune participation financière en échange. Le studio de développement profiterait de sa communauté de 42 millions de joueurs actifs par jour pour créer une "influence" et éviter de payer les artistes, une stratégie pour optimiser les marges de bénéfices.

La suite de l'affaire va désormais se passer devant les tribunaux !



