Sorties jeux : Touchgrind Scooter, Builderment, Albion Online

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Réagir



Aujourd'hui 9 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Touchgrind Scooter, Builderment, Albion Online.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Warhammer 40,000: Lost Crusade (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v0.20.1, 1,1 Go, iOS 9.0, Nuverse (Hong Kong) Limited) Warhammer 40,000: Lost Crusade est un jeu de stratégie multijoueurs. Incarnez un Commandant Space Marine et éradiquez toutes les forces ennemies au sein de l'Imperium Nihilus ! Avec son vaste univers et ses graphismes époustouflants, Lost Crusade ouvre les portes de Warhammer 40,000 aux amateurs de jeux smartphone. Dextérité et génie tactique seront nécessaires afin de maîtriser les mécaniques du jeu et de gagner les combats PvE en temps réel. Télécharger le jeu gratuit Warhammer 40,000: Lost Crusade





Touchgrind Scooter (Jeu, Course, iPhone / iPad, v0.9.3, 899 Mo, iOS 13.0, Illusion Labs) IL EST ENFIN LÀ ! Laissez-nous vous présenter le jeu Touchgrind le plus fou à ce jour, TOUCHGRIND SCOOTER, proposé par les créateurs de Touchgrind BMX 2 et Touchgrind Skate 2. Nous avons repris le cœur de la marque Touchgrind, écouté attentivement les suggestions et les commentaires de NOS JOUEURS et créé le jeu Touchgrind le plus avancé et le plus étonnant à ce jour.



- Les mêmes COMMANDES révolutionnaires à DEUX DOIGTS que dans Touchgrind BMX 2

- TROTTINETTES personnalisables : standard, épiques et légendaires avec de nombreuses combinaisons d'équipements et de couleurs

- OFFRE des graphismes 3D réalistes, une bande sonore originale étonnante accompagnée de puissants effets sonores

- GRIND et ROULER EN FAKIE Télécharger le jeu gratuit Touchgrind Scooter





Jetman Galactic Mars (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2, 172 Mo, iOS 12.1, christopher fitzsimons) Après la destruction de la base lunaire alpha, Jetman a entrepris une mission encore plus dangereuse sur Mars. Les robots sont arrivés à la base lunaire et la reconstruction aura lieu une fois que les matériaux arriveront de la mission Mars de Jetman.



Mars est une planète avec des minéraux et des métaux rares et était autrefois une colonie minière. Des robots ont été activés et pendant qu'ils assistent aux opérations minières, Jetman reçoit des caisses de dépôt avec des pièces de fusée qui doivent être assemblées avant que le minerai vital ne soit ramené par les fusées assemblées vers la base lunaire alpha. Une fois que ces fusées ont déchargé le minerai, elles sont réaménagées et envoyées pour sauver les humains restants sur terre.



Basé sur un jeu classique des années 80. Jetman Galactic a tous les ingrédients pour un jeu amusant réussi. Télécharger le jeu gratuit Jetman Galactic Mars





Fish Machine (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 99 Mo, iOS 12.0, Lucas Ivarsson) Fish Machine est un jeu de saut et de tir nostalgique plein de chaos, de contrôles serrés et de défis ridicules. Jouez seul pour terminer des niveaux aléatoires, ou faites équipe avec un autre joueur via un système de jeu coopératif. Télécharger le jeu gratuit Fish Machine





Dinosaur Park: Primeval Zoo (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.10, 336 Mo, iOS 10.0, Upjers GmbH) C’est un exploit : un véritable T-Rex éclot de son œuf, et ce dans TON jeu Dino Zoo ! Créé un monde animal fantastique avec des créatures préhistoriques et enchante les visiteurs de ton parc. Dans ce jeu de dino, tu deviens l'heureux propriétaire d'un zoo de dinosaures aux nombreuses attractions.



Voici tes missions dans la simulation de dino :



• Aménage des enclos et des décorations pour les dinosaures

• Élève des Brontosaures, T-Rex et d'autres animaux préhistoriques

• Fournis aux dinosaures nourriture, eau et jeux

• Équipe ton Dino Zoo avec des snacks et des stands pour les visiteurs

• Propose une expérience époustouflante dans un parc de dinosaures Télécharger le jeu gratuit Dinosaur Park: Primeval Zoo





The Chest: A Cursed Hero (Jeu, Simulation / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.5, 239 Mo, iOS 11.0, SuperPlanet) Alors, vous voulez dire que cette boîte est un héros?



Un héros qui est devenu un coffre à cause de la malédiction d'une sorcière se lance dans une aventure solitaire à la recherche de cette dernière pour y mettre fin. The Chest: A Cursed Hero est un RPG idle avec des commandes simples. Télécharger le jeu gratuit The Chest: A Cursed Hero





Color Gobble (Jeu, Action / Musique, iPhone / iPad, v1.0, 140 Mo, iOS 10.0, Seema Datar) Déplacez la balle pour engloutir des balles de même couleur et augmenter votre score ! Méfiez-vous des boules grises plus grosses que vous. Engloutir des boules grises plus petites aide à réduire votre taille mais pas votre score !



- Un gameplay simple, pur et innovant

- Contrôle à un doigt Télécharger le jeu gratuit Color Gobble





Builderment (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0, 25 Mo, iOS 12.0) Builderment est un jeu de construction d'usine. Tout est question d'artisanat et d'automatisation. Vous commencez par récolter des ressources et fabriquer des objets dans les usines. Utilisez ces objets fabriqués pour rechercher de nouvelles technologies et des recettes pour fabriquer des objets de plus en plus complexes.



La Terre est à court de ressources... Vous avez été envoyé sur une planète lointaine pour extraire ses ressources infinies et fabriquer des objets à renvoyer sur Terre. Vous devrez établir une base sur cette planète pour construire des usines et des lignes de production afin d'automatiser l'assemblage des articles. Télécharger le jeu gratuit Builderment