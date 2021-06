iOS 15 introduit une API pour le remboursement dans les apps

Medhi Naitmazi

Une nouvelle fonctionnalité, discrète mais utile, introduite dans iOS 15 est la possibilité pour les clients de demander le remboursement des achats intégrés directement dans une application, plutôt que d'avoir à utiliser la page « Signaler un problème » sur le site Web d'Apple.

StoreKit propose une nouvelle option avec iOS 15

Apple a introduit de nouvelles méthodes dans son API StoreKit qui permettent notamment aux développeurs d'implémenter une option "Demander un remboursement" dans leurs applications. Les utilisateurs peuvent appuyer sur cette option, sélectionner un achat intégré spécifique, identifier le problème qui a motivé la demande de remboursement et appuyer sur le bouton « Demander un remboursement ». Une fois la demande soumise, les clients recevront un e-mail d'Apple avec une mise à jour sur l'état de leur remboursement dans les 48 heures.

Lorsqu'ils demandent un remboursement dans une application, les clients ont toujours la possibilité de visiter la page « Signaler un problème » sur le site d'Apple pour vérifier l'état des réclamations. Le processus est détaillé dans la vidéo StoreKit de la WWDC21.



‌iOS 15‌ est maintenant disponible en version bêta pour les développeurs, et sera rendu public à l'automne, avec avant cela plusieurs bêtas intermédiaires et des versions pour les testeurs publics dès le mois de juillet. On retrouver plus de 250 nouveautés dans iOS 15.