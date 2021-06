Annapurna Interactive annonce son prochain jeu The Artful Escape

Hier à 20:37 (Màj hier à 21:26)

Corentin Ruffin

On ne présente plus Annapurna Interactive tant l'éditeur de jeux vidéo a réussi à se faire un nom sur nos PC, nos consoles, mais aussi nos mobiles. Pour citer quelques-uns de leurs plus grands succès, on pense notamment à Gorogoa, The Unfinished Swan, Donut County ou encore The Pathless.

En fin de semaine dernière, ces derniers ont révélé qu'un nouveau jeu allait prochainement s'ajouter au catalogue : portant le nom de The Artful Escape, ce dernier sera disponible, dans un premier temps, exclusivement sur le service de jeux vidéo Apple Arcade.



Voici son trailer :

The Artful Escape : le futur hit de Annapurna Interactive

La veille de son premier concert, Francis Vendetti se bat avec l’héritage d’une légende de la folk décédée et les divagations cosmiques de sa propre imagination. Francis, un ado guitariste prodige, s’embarque dans un voyage psychédélique et multidimensionnel pour nourrir l’inspiration de son personnage de scène.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, on parle donc d'un jeu d'aventure et d'action en 2D dans un univers futuriste tout simplement somptueux. On y incarne un musicien, qui sera totalement personnalisable, dans son but est de découvrir la vérité derrière un héritage d'une légende de la scène, récemment décédée. Vous l'aurez compris, la musique sera au coeur de ce nouveau titre, dont la bande-son promet d'être soignée et impressionnante.



Annapurna Interactive a annoncé que de nouvelles informations et images seront dévoilées le 29 juillet prochain dans le cadre du Annapurna Interactive Showcase.



On a déjà hâte d'en savoir plus...