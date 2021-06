Apple ajoute 3 couleurs d'été à ses coques d'iPhone 12 en silicone

Il y a des promotions en ce moment chez le groupe Fnac-Darty en ce qui concerne les coques qui vont accompagner les tout nouveaux iPhone 12 mini et 12 Pro Max. Les deux smartphones viennent...

Alors que les quatre iPhone 12 sont enfin tous en vente, il est temps de s'équiper. Alors oui, le nouveau verre Ceramiq Shield est impressionnant, mais la vitre arrière et le cadre en...

Encore l'iPhone 12, mais cette fois, après la présentation, le comparatif et les choses cachées, voici une sélection de coques et de protections pour votre nouveau smartphone...

Il y a quelques jours, nous vous parlions de l’intention d’Apple de rafraîchir sa gamme d'accessoires pour le printemps. Plus précisément, les coques MagSafe de l'iPhone 12 devraient recevoir...

En revanche pour les possesseurs de l'Apple Watch, la firme n'a pas introduit de bracelets de sport assortis, mais il existe une boucle solo tressée orange électrique, ainsi qu'une boucle de sport tournesol. Si vous avez un iPhone 12 mini, un iPhone 12, un iPhone 12 Pro ou un iPhone 12 Pro Max, allez-vous vous laisser tenter par une des nouvelles coques ? Si c'est trop cher, on trouve de jolis accessoires similaires du côté de la marque Ornarto avec des modèles jaune à 13,99€ , orange à 13,99€ ou bleu ciel à 13,99€ .

Ces étuis sont bien sûr compatibles avec MagSafe, ils fonctionneront donc avec le portefeuille MagSafe et les chargeurs MagSafe . Ils rejoignent une variété d'autres couleurs sorties en octobre 2020, ainsi que les couleurs de printemps introduites après l'événement d'avril. L'étui en silicone tournesol s'accorde parfaitement avec le portefeuille en cuir de pavot de Californie. Ces nouvelles couleurs complètent bien la collection avec des teintes chaudes qui siéent particulièrement bien avec la période estivale.

Apple a ajouté de nouveaux étuis en silicone pour iPhone 12 sur sa boutique en ligne. Les nouvelles couleurs incluent le jaune tournesol, le bleu ciel et l'orange électrique. Les trois couleurs sont disponibles pour chacun des quatre modèles d'iPhone 12. Ils sont au prix de 55€ et sont disponibles pour livraison à partir de ce mercredi.

