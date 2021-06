iPadOS 15 peut lire les fichiers NTFS de Windows

Il y a 5 heures

Alban Martin

Le prochain iPadOS 15 d'Apple, actuellement en bêta, ajoute une prise en charge partielle du format NTFS, mettant le système d'exploitation mobile en conformité avec macOS. En effet, les ordinateurs Apple, tout comme les tablettes désormais, peuvent lire ces fichiers.

Une autre nouveauté sur iPadOS 15

Cela fait une semaine qu'Apple a présenté iOS 15 et iPadOS 15 à la WWDC 2021, mais nous découvrons toujours de nouvelles fonctionnalités qui n'ont pas été mentionnées sur scène ou sur le site d'Apple. En plus d'avoir des widgets sur l'écran d'accueil et de nouveaux raccourcis multitâches, iPadOS 15 améliore l'application Fichiers avec une barre de progression, la prise en charge NTFS, etc. C'est le Youtubeur Fjordstrøm qui a remarqué ces changements.

Désormais, lorsque vous copiez un fichier dans l'application Fichiers d'Apple, une barre de progression indique enfin le temps restant et la quantité de données déjà copiées. Une icône d'indicateur de progression apparaît juste à côté du bouton "Créer un nouveau dossier", et les utilisateurs peuvent annuler les tâches en cours à partir de là.



Voilà déjà une grande amélioration pour les utilisateurs d'iPad car auparavant, il n'y avait aucun moyen de voir la progression de ces tâches dans l'application Fichiers, mais il y a plus. Si vous branchez une clé USB au format NTFS dans l'iPad, elle peut désormais être lue par l'application Fichiers. Il convient de noter qu'il ne s'agit que d'une prise en charge partielle, tout comme sur Mac, vous n'obtiendrez donc que le mode lecture seule sans pouvoir ajouter de fichiers au stockage USB. C'est toujours bien mieux que sous iPadOS 14.



Pour ceux qui ont une souris ou un trackpad couplé à l'iPad, iPadOS 15 permet la sélection de plusieurs fichiers à la fois avec le curseur, vous n'avez donc plus besoin de sélectionner un fichier à la fois pour les copier, les déplacer ou les partager. Malheureusement dans la version bêta 1, l'application Fichiers n'a toujours pas la possibilité de vérifier la taille des dossiers ou d'ouvrir les fichiers DMG, fonctionnalités demandées par de nombreux utilisateurs d'iPad.



La version bêta d'iPadOS 15 est actuellement disponible pour les développeurs, tandis qu'une version bêta publique sera disponible en juillet. La mise à jour finale devrait sortir cet automne.