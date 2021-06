Twitter travaille sur la fonction "bloquer les mentions"

Pas un seul mois ne passe sans que l'on entende parler de Twitter. Ce coup-ci, c'est une nouvelle fonctionnalité qui serait en pleine réflexion au niveau des équipes internes à savoir le blocage de mention. Une manière supplémentaire de protéger ses utilisateurs contre le harcèlement.

Twitter réfléchit au blocage de mention pour protéger ses utilisateurs

À l'heure actuelle, Twitter est sûrement le réseau social le plus influent. Dans le monde médiatique, tout le monde se sert de Twitter, que ce soit les politiques, les sportifs de haut niveau et même le journal TV dans certaines rubriques.

C'est pourquoi les dirigeants travaillent d'arrache-pied pour proposer l'expérience la plus fluide et la plus agréable possible à ses utilisateurs. Récemment, nous avons vu l'arrivée de Twitter Blue, une sorte d'abonnement mensuel qui donne accès à certaines fonctions premium mais il se pourrait que d'autres arrivent prochainement.



La première idée serait de désactiver la fonction "mention". Ainsi, lorsqu'elle n'est pas active ou qu'elle est personnalisée à votre goût (selon les comptes), certaines personnes ne pourraient plus vous mentionner lors de l'un de leur tweet. De quoi ne plus être dérangé voire harcelé lorsque le sujet requiert plusieurs réponses et qu'il vous envoie donc une notification à chaque fois. Une manière plus simple et efficace que d'attendre de voir un message négatif pour bloquer la personne en question.

Sometimes you want to talk, and sometimes you just ... don't.



Check out these early concepts that could help control unwanted attention on Twitter.



Feedback, especially at this beginning stage, is invited (and wanted)! 🧵 pic.twitter.com/6SpzqiwFlL — Dominic Camozzi (@_dcrc_) June 14, 2021

La deuxième, ce serait toujours le fait de pouvoir bloquer les mentions mais cette fois-ci durant un nombre de jours défini. Ainsi, on peut imaginer paramétrer cette fonction lorsque l'on veut être plus tranquille lors de ses vacances...



Ces nouvelles fonctionnalités ne seront peut-être pas conservées et distribuées au grand public, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles pourraient une fois de plus renforcer la tranquillité des utilisateurs. Un sujet au combien important dans un monde numérique ou le harcèlement est de plus en plus fréquent et intense à travers les réseaux sociaux surtout chez les plus jeunes.