Mazeman : le crossover entre Pacman et Bomberman sur iOS

Alban Martin

L'éditeur Crescent Moon Games sort des jeux d'arcade assez amusants et intéressants pour smartphones. La dernière fois, nous avons parlé de Ears and Burgers, un jeu de cuisine sur les lapins gloutons du Moyen Âge. Il est maintenant temps de découvrir MAZEMAN, un projet en pixel-art qui ressemble immédiatement à un mélange entre Pac-Man et Bomberman dans le gameplay.

MAZEMAN est un jeu qui vous mettra au défi grâce à son rythme effréné : entrez dans le labyrinthe et cherchez la clé tout en évitant toutes sortes de monstres redoutables

MAZEMAN : le nouveau casse-tête d'action de Crescent Moon Games

Dans Mazeman, il s'agit, comme son nom l'indique, de traverser labyrinthe après labyrinthe, détruisant les ennemis sur notre chemin. Chaque héros a ses propres super-pouvoirs et une barre d'énergie à gérer.



Les niveaux sont représentés par de petits donjons; pour les passer, vous devez récupérer la clé. Les développeurs promettent de nombreux objets à débloquer, des monstres, des niveaux, des améliorations, etc. Par exemple, une montre permet d'arrêter le temps. L'ensemble est réalisé de fort belle manière, si tant est qu'on apprécie le pixel-art et les jeux old-school.



MAZEMAN est déjà disponible sur iOS. Il s'agit d'un jeu premium, le prix est de 2,29€… Il n'y a aucune information sur une éventuelle version pour Android. Il n'y a pas de traduction française non plus. Notez que sur iPad, le jeu bascule entre les modes d'écran portrait et paysage entre les niveaux. Une version démo est disponible sur PC.



Un bon petit jeu à découvrir sur App Store.

