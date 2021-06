Sonos critique l’ouverture de Siri sur les enceintes tierces

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Sonos a participé à une audience antitrust sur la maison intelligente, où le chef juridique de la marque américaine fondée par d’anciens ingénieurs d’Apple, Eddie Lazarus, a commenté le marché de la domotique et la domination d'entreprises comme Amazon, Google et Apple.

Dirigé par Amy Klobuchar, le sous-comité sur la politique de la concurrence, l'antitrust et les droits des consommateurs organisait hier une audition sur « Protéger la concurrence et l'innovation dans les technologies domestiques ». La plupart des plaintes de Sonos relayées par Lazarus se concentraient sur Amazon et Google, mais il a fait quelques commentaires sur Apple.



En particulier, Sonos a contesté la façon dont Apple met en œuvre la prise en charge de Siri pour les sociétés tierces. Apple à la WWDC 21 a annoncé que des fabricants sont désormais en mesure d'intégrer la commande vocale ‌Siri‌ dans leurs appareils HomeKit, mais les commandes « Dis ‌Siri‌ » sont relayées via un HomePod ou un HomePod mini, ce qui fait d'un appareil Apple une exigence.

Prenez l'annonce d'Apple selon laquelle il octroiera désormais une licence ‌Siri‌ à des tiers dans la maison intelligente. Comme indiqué dans The Verge, Apple n'accordera de licence ‌Siri‌ qu'aux entreprises qui utilisent le ‌HomePod‌ comme hub central pour se connecter à ‌Siri‌ Ainsi, Apple conditionne l'interopérabilité avec ‌Siri‌ aux entreprises plaçant un produit Apple compétitif à côté du leur.

Lazarus a également déclaré que si Google, Apple et d'autres sociétés travaillent sur l'interopérabilité par le biais d'initiatives telles que Matter, il est sceptique quant au fait que cela conduira au choix des consommateurs ou favorisera une véritable interopérabilité entre différentes plates-formes de maison intelligente. Il prévient également que, parce qu'Apple et Google contrôlent la norme, ils contrôlent le "rythme de l'innovation".

Il ne fait aucun doute que les entreprises dominantes suggéreront qu'une nouvelle législation est inutile à la lumière des initiatives qu'elles ont en cours - comme l'alliance "Matter" - qui visent un certain degré de normalisation de la maison intelligente pour faciliter l'interopérabilité. Il se peut bien que ces efforts produisent des résultats positifs pour les fabricants d'appareils dorsaux, tels que les ampoules, les ouvre-portes de garage, etc. en leur permettant d'interagir avec l'un des trois principaux écosystèmes (Alexa, Assistant, Siri‌) en utilisant une base de code uniforme. Mais comptez-moi comme sceptique quant au fait que ces types d'initiatives favoriseront le choix des consommateurs en amont - où les consommateurs contrôlent leurs appareils domestiques intelligents - ou feront beaucoup, voire rien, pour favoriser une véritable interopérabilité entre les écosystèmes cloisonnés des gardiens. Du point de vue de l'utilisateur, les choix parmi un très petit nombre de jardins clos resteront probablement les mêmes. On pourrait imaginer, de plus, un aspect cheval de Troie à tout cela. Ceux qui contrôlent la norme et son évolution contrôlent efficacement la nature et le rythme de l'innovation, y compris les innovations imaginées par leurs concurrents. D'après ce que je comprends, la matière standard sur laquelle travaille est essentiellement une créature du code de Google et d'Apple. Ce n'est guère une formule pour une concurrence loyale ou une invention plus créative. C'est une formule pour enraciner davantage la domination de quelques-uns.

Parce qu'Amazon et Google dominent le marché des haut-parleurs intelligents, la plupart de ce que Lazarus avait à dire se concentrait sur ces deux sociétés. Il s'est plaint que pour autoriser Google Assistant sur les haut-parleurs Sonos, Sonos devait accepter d'autoriser un seul assistant vocal à la fois, même s'il en prend en charge plusieurs.

Mais Google a exigé comme condition d'avoir Google Assistant dans nos produits que nous n'autorisons jamais la simultanéité avec un autre assistant vocal général. Par conséquent, les clients de Sonos doivent aujourd'hui ouvrir une application et choisir manuellement quel assistant vocal unique sera configuré sur leur appareil. Ce choix forcé dégrade l'expérience du consommateur, mais il est sans doute bon pour Google, qui fait le pari que la plupart des utilisateurs choisiront Google Assistant comme assistant vocal par défaut, puis s'en tiendront à l'écosystème Google.

Il a déclaré que Google et Amazon avaient l'habitude de s'attaquer à leurs concurrents en produisant des produits clonés vendus à des prix subventionnés, ce avec quoi Sonos et d'autres sociétés d'enceintes intelligentes ne sont pas en mesure de rivaliser.

Amazon et Google contrôlent désormais environ 85% du marché américain des haut-parleurs intelligents. C'est terrible pour la dynamique d'innovation car cela paralyse les entreprises qui ont de meilleurs produits qui ne peuvent pas être vendus à perte et les consommateurs sont perdants. En plus de protéger les bénéfices futurs de leurs produits et services dominants, l'interfinancement entraînera en fin de compte les mêmes effets anticoncurrentiels que les prix d'éviction «traditionnels» inférieurs aux coûts ; les prix ne manqueront pas d'augmenter une fois que ces entreprises dominantes auront chassé les autres entreprises du marché et réduit la concurrence.

Google et Amazon auraient également copié les initiatives publicitaires de Sonos pour semer la confusion chez les consommateurs.



Si les choses ne changent pas, Lazarus prévient qu'à l'avenir, chaque maison intelligente sera contrôlée par quelques entreprises dominantes.

Nous voyons deux futurs possibles pour la maison intelligente. Dans le premier scénario - résultant de la trajectoire actuelle sur laquelle nous nous trouvons - chaque maison intelligente sera contrôlée par l'une des quelques sociétés dominantes, Google, Amazon, ou peut-être Apple ou Facebook s'y inséreront également. Ces mastodontes exerceront un contrôle écrasant sur la direction de l'innovation et sur les nouvelles idées mises sur le marché, reproduisant en fin de compte une structure de marché qui, selon l'histoire, inhibe l'innovation et la concurrence. Le choix des consommateurs s'affaiblira également. Les consommateurs se retrouveront canalisés dans les écosystèmes cloisonnés d'un Google ou d'un Amazon dans une dynamique auto-renforçante de domination alimentée par le réseau.

Avec la refonte de la loi antitrust et du niveau d'application, le gouvernement américain pourrait « élargir les règles du jeu », selon Lazarus, permettant à Sonos et à d'autres sociétés « d'innover et d'apporter de nouvelles expériences aux clients », avec plusieurs sociétés en concurrence sur la base du mérite des produits et services. Que pensez-vous de la déclaration de Sonos sur la domotique actuelle ?