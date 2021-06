Apple est leader sur la 5G au premier trimestre 2021

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Réagir



Le temps passe et chaque année, l'iPhone devient un peu plus le smartphone le plus populaire au monde. Preuve en est, cette analyse démontre que sur ce premier trimestre 2021, il est le smartphone compatible 5G le plus expédié à travers la planète.

L'iPhone 12 au sommet

L'iPhone 12 est à coup sûr un smartphone qui cartonne à travers le monde, ce qui lui permet d'être le leader sur le marché de la 5G en ce début 2021. Strategy Analytics s'est penché sur le sujet et démontre qu'Apple est le numéro un dans le domaine même si la concurrence pousse fort derrière.



De son côté, la Pomme a livré plus de 40 millions d'iPhone 5G entre janvier et mars. Voilà qui place la marque en tête du classement avec une part de marché de 29.8% même s'il faut reconnaître qu'il est en baisse comparé au quatrième trimestre 2020.

La deuxième place du podium revient à la marque Oppo qui de son côté a expédié pas moins de 21.5 millions de smartphones 5G à travers le monde, sur la même période bien évidemment. Une part de marché de 15.8% et une progression de 55% par rapport à la fin 2020.



Vivo ferme la marche avec 19.4 millions d'expéditions et 14.3 % de part de marché. La marque chinoise est suivie de près par Samsung avec 17 millions d'unités même s'il faut préciser que ces nouveaux smartphones S21 et S21 Ultra sont disponibles depuis seulement fin janvier. Pour finir, Xiaomi est à l'affût avec 16.6 millions d'expéditions.



Toujours selon ce cabinet d'étude, on devrait atteindre les 624 millions d'expéditions de smartphones 5G à travers le monde d'ici la fin d'année 2021. À noter pour finir que ce genre de "classement" est en général assez difficile à réaliser étant donné que tous les smartphones ne sortent pas en même temps.



Néanmoins, cela permet d'avoir un aperçu global du marché. À voir d'ici fin juin (fin du deuxième trimestre) si l'iPhone sera toujours au-dessus des nuages.