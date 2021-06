Jeep utilise le verre Gorilla Glass des iPhone

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Réagir



Comme toute marque qui se respecte, Jeep cherche année après année à améliorer le confort de ses clients à travers les différents véhicules de la marque. C'est pourquoi une nouvelle option va être proposée sur deux modèles afin que le pare-brise soit beaucoup plus résistant et encaisse les impacts sans aucune pression.

Jeep : un pare-brise Gorilla Glass aussi résistant que l'écran de l'iPhone 12

Dans un monde ou les smartphones coûtent de plus en plus cher, certaines hantises des utilisateurs sont présentes dont la fameuse peur de l'écran cassé. C'est pourquoi l'iPhone 12 (et d'autres) utilisent un verre de protection Gorilla Glass, censé être six fois plus résistant qu'un verre normal en cas de chutes.



Mais visiblement, les smartphones ne sont pas les seuls à utiliser ce type de verre car comme le révèle moparinsiders, deux modèles de la marque Jeep vont être équipés d'un verre Gorilla Glass. En effet, les Jeep Wrangler et Gladiator proposeront lors de l'achat, la possibilité d'équipé le véhicule d'un pare-brise Corning Gorilla.

Une option supplémentaire qu'il faudra ajouter au coût du véhicule mais qui devrait bel et bien répondre à un problème dont se plaignent les clients depuis plusieurs années, à savoir les impacts visibles trop rapidement. Car oui, comme vous pouvez le constater, ce type de véhicule est principalement développé pour sortir des "routes classiques" et donc encaisser les chocs sans problèmes.



Une option à seulement 95 $, ce qui la rend totalement accessible à tous les potentiels clients. La marque espère justement qu'au moins 80% des commandes comprennent le pare-brise Corning Gorilla.