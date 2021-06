Nintendo annonce Pokémon Unite pour septembre sur iOS

"Pokemon Unite" sera le premier jeu de bataille stratégique de la série et sera lancé sur iPhone et iPad en septembre.



La franchise Pokemon a engendré plusieurs titres populaires pour mobile, le plus connu étant celui en AR, "Pokemon Go". Le dernier jeu, "Pokemon Unite", sera le premier MOBA de la franchise.

Un nouveau Pokémon sur iPhone

Nintendo a d'abord annoncé "Pokemon Unite" pour sa console portable, la Switch. Lancé en juillet prochain, il sera rapidement porté sur mobile en septembre. Le titre sera universel avec des fonctionnalités de sauvegarde croisée et de jeu cross-plateform entre les iPhone, Android et Switch.

Deux équipes de cinq Pokémon s'affrontent dans une bataille pour gagner le plus de points en un tour. Pokémon Unite mettra en vedette un tas de Pokémon familiers, comme Pikachu, Garchomp, Lucario, Galar, et plus encore.



En plus de combattre les autres joueurs dans des parties 5 contre 5, les utilisateurs doivent conquérir des bases. L'équipe qui fait plus de points gagne.



Le titre sera gratuit pour que les fans puissent sauter et jouer avec des achats optionnels dans le jeu. De plus, les joueurs peuvent utiliser leur compte Pokémon Trainer Club ou leur compte Nintendo à la fois sur Nintendo Switch et sur mobile pour synchroniser facilement leur progression entre les appareils.

Pokémon UNITE se déroule sur l'île d'Aeos, une île mythique qui serait à la frontière inexplorée de l'océan. Sur l'île d'Aeos, les joueurs trouveront le Unite Battle Committee (UBC), qui organise une série de tournois Unite Battle. Dans Unite Battles, les joueurs forment des équipes de cinq et s'affrontent pour voir qui peut marquer le plus de points avant la fin du temps imparti. Les joueurs font également l'expérience d'une nouvelle forme d'énergie mystérieuse connue sous le nom d'énergie Aeos. L'énergie d'Aeos peut être utilisée dans Unite Battles pour faire évoluer les Pokémon.

Pokémon disponibles dans Pokémon UNITE

Au lancement, Pokémon UNITE proposera 19 monstres différents à utiliser au combat. Dans le jeu, les Pokémon sont séparés entre "Attaquant", "Speedster", "Supporter", "Defender" et "All-rounder". Les voici :

Attaquant

Pikachu

Greninja

Florizarre

Alolan Ninetales

Cramoran

Cendrillon

Défenseur

Ronflex

croûte

Slowbro

Speedster

Serre-flamme

Absolu

Gengar

Supporter

Eldegoss

M. Mime

Wigglytuff

Polyvalent

Dracaufeu

Lucario

Machamp

Garchomp

Règles Pokémon UNITE

Les Unite Battles sont l'endroit où les Dresseurs et leurs Pokémon partenaires s'affrontent dans des batailles en équipe à 5 contre 5. La clé de la victoire dans un Unite Battle est d'avoir un score plus élevé que l'autre équipe lorsque le temps est écoulé. Pour gagner des points pour votre équipe, vous devez collecter de l'énergie Aeos en battant des Pokémon sauvages et adverses, puis déposer cette énergie dans l'une des zones de but de l'équipe adverse.



Affrontez des équipes qualifiées – Dans Unite Battles, la coopération avec les coéquipiers est importante. Lorsque vous affrontez une équipe qualifiée ou lorsque vous êtes désavantagé, vous pourrez peut-être entrevoir la victoire en vous coordonnant avec vos coéquipiers. Dans les matchs classés, vous pouvez gagner des points de performance, qui peuvent augmenter – ou diminuer – votre classement en fonction des résultats de la bataille.



Niveau supérieur – Avant chaque Unite Battle, les Pokémon participants sont ramenés au Niv. 1 grâce à la puissance de l'énergie Aeos, et tout au long de chaque bataille, ils gagnent de l'xp et peuvent monter de niveau. Au fur et à mesure que les Pokémon montent en niveau, ils apprennent des mouvements puissants et évoluent, et lorsqu'un Pokémon atteint des niveaux plus élevés, il apprend également son mouvement d'unité - un mouvement puissant qui ne peut être appris et utilisé que dans les batailles d'unité.



Combattez avec un nouveau look – Dans Pokémon UNITE, vous pouvez changer l'apparence de votre Pokémon et de votre Dresseur. Participez à Unite Battles tout en affichant votre propre style.



Trouvez votre rôle – De nombreux Pokémon différents, tels que Charizard, Pikachu et Greninja, apparaissent dans Pokémon UNITE. Bien que les forces et les faiblesses de type n'existent pas dans Unite Battles, chaque Pokémon a ses propres statistiques et son propre rôle - Attaquant, Défenseur, Speedster, Supporter ou All-Rounder - qui reflètent son style de jeu.



Profitez d'encore plus de Pokémon UNITE avec le Battle Pass – Vous aurez la possibilité de gagner des récompenses dans le jeu grâce au Battle Pass saisonnier. Pour gagner ces récompenses, vous devrez améliorer le pass en accomplissant des missions. De plus, les joueurs peuvent améliorer leur passe de combat en utilisant des gemmes Aeos, ce qui leur permet de réclamer encore plus de récompenses.



"Pokemon Unite" arrivera sur Android et iOS en même temps en septembre prochain.