Comment fonctionne le mode Focus sur iOS 15 ?

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

1



"Rester concentré sur ce qui est important", telle est la devise de la nouvelle fonctionnalité appelée Focus qui sera mise en place sur iOS 15. Grâce à celle-ci, il sera possible de personnaliser sa page d'accueil, ses notifications... pour que notre iPhone nous dérange seulement pour les choses utiles à un moment précis.

Focus : un mode "Ne Pas Déranger" mais beaucoup plus complet

Après vous avoir parlé du "résumé des notifications" en début de semaine, nous allons ce coup-ci nous attarder sur une autre nouvelle fonction à venir sur iOS 15 à savoir le mode Focus (Concentration en français).



Comme l'a précisé Apple durant le Keynote d'ouverture de la WWDC, iOS 15 a pour principal objectif de vous aider à vous concentrer et donc ne plus vous laisser distraire par votre iPhone à certains moments.



C'est pourquoi Focus va apparaître sur tous les iPhone équipés d'iOS 15 et nous allons décrypter son principal intérêt. Premièrement, il va falloir créer un "profil", soit en choisissant ceux proposés par Apple, soit en créant votre propre profil personnel. Il est bien évidemment possible d'en créer plusieurs.



Rien de bien compliqué, vous choisissez les applications et les contacts autorisés à vous "déranger" pendant que le profil en question est activé sur votre iPhone et ainsi, tout le reste disparaît.



Prenons un exemple rapide, si je suis au travail et que je décide que seules les applications telles que Slack ou encore Gmail peuvent m'envoyer des notifications, toutes les autres applications de mon téléphone ne pourront pas m'interpeller à ce moment-là. Il en va de même pour les contacts, je peux par exemple laisser seulement un membre de ma famille en capacité de me joindre et ainsi, tous les autres tomberont directement sur ma messagerie.

Des milliers d'exemples sont possibles, on peut imaginer un profil lorsque l'on conduit qui pourrait d'ailleurs s'activer automatiquement lorsque l'on entre dans notre véhicule. On peut à l'inverse créer un profil détente, pour recevoir seulement les notifications des apps de divertissement et ne pas être dérangé par le côté travail. Pourquoi pas imaginer un profil lors des séances de sport ou alors lorsque l'on dort la nuit, bref tout est personnalisable à souhait.



Comme toujours avec Apple, les appareils de la marque sont tout le temps connectés entre eux, ce qui fait que lorsque l'on active un profil Focus sur notre iPhone, il se met également en place sur tous nos autres appareils, pratique.



Pour aller encore plus loin, il sera carrément possible de créer des pages d'applications spéciales pour un profil. Concrètement, je peux faire une page d'accueil spéciale où seules les applications voulues apparaissent afin de n'être vraiment plus tenté d'ouvrir les autres. Elle s'active automatiquement quand vous lancez le profil, il suffit juste de la configurer une fois.



Pour que le tout soit parfait, il suffit de choisir l'heure à laquelle on souhaite que le profil Focus soit actif. Imaginez, vous arrivez au travail et le profil boulot s'active, vous quittez le travail et le profil voiture se met en marche, vous passez par la salle de sport et celui dédié à cet instant se met à son tour en place et pour finir, vous rentrez chez vous et le profil détente prend le relais.



Je pense que vous l'avez compris, avec de la volonté et un minimum d'imagination, on se rend compte que ce mode Focus/Concentration est révolutionnaire dans le monde du smartphone. Il rejoint le côté "tout automatisé", de plus en plus présent dans notre vie avec la technologie. À voir bien évidemment dans les faits ce que cela donnera réellement mais vu sous cet angle, cela semble être la nouveauté la plus intéressante d'iOS 15.