Safari Preview 126 apporte les nouveautés de MacOS Monterey

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Apple a publié hier soir une nouvelle mise à jour 126 pour Safari Technology Preview, le navigateur expérimental lancé pour la première fois par Apple en mars 2016. Apple a conçu la «Safari Technology Preview» pour tester les fonctionnalités qui pourraient être introduites dans les futures versions de Safari. Cette fois ce sont des ajouts présentés à la WWDC 21 il y a dix jours.

Un air de MacOS Monterey avec Safari Preview technology 126

La version actuelle de ‌Safari Technology Preview‌ est basée sur la nouvelle mise à jour Safari 15 incluse dans macOS Monterey, et en tant que telle, elle inclut plusieurs fonctionnalités vues sur iOS 15 et MacOS 12. Sans surprise, on retrouve une nouvelle barre de navigation simplifiée avec prise en charge des groupes d'onglets, ainsi qu'une prise en charge améliorée des extensions Web Safari.



D’autre part, Live Text permet aux utilisateurs de sélectionner et d'interagir avec du texte dans des images sur le Web, mais la version bêta de ‌macOS Monterey‌ et un Mac M1 sont requis. Il existe également une prise en charge de Quick Notes pour l'ajout de liens et de surlignages dans Safari pour mémoriser des informations et des idées importantes.



Les autres évolutions incluent WebGL 2 et les nouvelles fonctionnalités HTML, CSS et JavaScript.

La nouvelle mise à jour ‌Safari Technology Preview‌ est disponible pour macOS Big Sur et ‌macOS Monterey‌, la dernière version du système d'exploitation Mac qui devrait sortir cet automne.



Safari Technology Preview 126‌ est disponible via le mécanisme de mise à jour logicielle dans les Préférences Système pour toute personne ayant téléchargé le navigateur. Les notes de version complètes de la mise à jour sont disponibles sur le site Web Safari Technology Preview.



L'objectif d'Apple avec ‌Safari Technology Preview‌ est de recueillir les commentaires des développeurs et des utilisateurs sur son processus de développement de navigateur. ‌Safari Technology Preview‌ peut s'exécuter côte à côte avec le navigateur Safari existant et, bien que conçu pour les développeurs, il ne nécessite pas de compte de développeur pour le téléchargement.