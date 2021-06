Apple fait la promotion d'Apple Pay Express Transit avec des expériences AR

Hier à 22:05 (Màj hier à 22:05)

Corentin Ruffin

Tous les moyens sont bons pour faire la promotion de ses services, surtout quand l'un de ces derniers vous permet de faire des achats grâce à un service de paiement mobile, sans contact. En effet, Apple fait une nouvelle fois la promotion d'Apple Pay, et plus particulièrement d'Apple Pay Express Transit, qui permet de payer rapidement les trajets en transports en commun.

Sur le site web officiel de la Pomme, il est désormais possible de retrouver une nouvelle fonctionnalité AR qui met en avant le service. Ce n'est pas tout, puisque cette dernière s'offre également un nouvel objectif sur Snapchat.

Apple met en avant Apple Pay Express Transit

Sur le site web de la Pomme, et plus particulièrement dans la partie Apple Pay, il est désormais possible de "faire un voyage virtuel avec Apple Pay" pour "expérimenter" la plateforme en réalité augmentée. Il suffit de lancer l'adresse en question sur Safari mobile, puis d'appuyer sur le bouton, et ce, dans le monde entier.



On retrouve ainsi le tourniquet du métro de New York, permettant de simuler un trajet en métro de Brooklyn à Manhattan.



Pour aller encore plus loin, Apple a également fait appel au réseau social Snapchat, en proposant un filtre dans l'application.