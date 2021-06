Unmaze : le labyrinthe d'ARTE utilise le capteur de luminosité

Medhi Naitmazi

Unmaze est disponible sur l'App Store, le nouveau jeu édité par ARTE qui propose un gameplay original basé sur le capteur de luminosité de l'iPhone.



Une fable interactive de Frédéric Jamain et Nicolas Pelloile-Oudart,

écrit avec Thomas Cadène, et illustrée par Florent Fortin.

Cette fois, la société de télévision s'est associée avec Upian et Hiver Prod pour ce nouveau roman visuel interactif sur iOS et Android.



Voici la bande-annonce :

Unmaze est disponible sur iOS et Android

Guidez Astérion et Thésée hors du labyrinthe dans ce visual novel inspiré de la mythologie grecque.

Placez votre téléphone dans la lumière pour parler à Thésée, ou dans l’ombre pour parler à Astérion. Mais attention, plus vous en aidez un, plus l’autre se perd. Aidez-les à prendre les bonnes décisions, affrontez de nombreux dangers et découvrez les secrets du labyrinthe pour peut-être les libérer.

Leur sort repose désormais entre vos mains. Entre ruse, sagesse, persévérance et habileté, saurez-vous faire les bons choix ?

Dans Unmaze, on plonge donc dans la mythologie grecque et les mythes du Minotaure où on y suit les garçons du nom d’Astérion et Theseus qui sont perdus dans un labyrinthe et ne peuvent trouver un moyen de s'échapper. À vous de les guider vers la sortie, mais attention, Unmaze utilise la caméra frontale de votre iPhone ou Android pour adapter l'expérience à votre environnement lumineux et notamment pour changer de personnage au cours du jeu.



Pour avancer, vous prenez le contrôle d'Ariane, qui a pour objectif de guider un personnage à la fois. Mais attention, vos actions auront un impact sur l'histoire divisée en 10 labyrinthes et qui peut se terminer de 8 manières différentes.

Un superbe puzzle dans un univers sombre et original qui propose même le premier niveau gratuit, soit une heure de jeu environ. Si vous aimez, le jeu complet peut être débloqué avec un achat intégré.



PS : UnMaze a été développé par UPIAN, HIVER PROD, édité et coproduit par ARTE, chaîne TV et numérique culturelle européenne. Avec le soutien du CNC, MEDIA EUROPE CREATIVE, RÉGION ILE-DE-FRANCE, LA PROCIREP.

