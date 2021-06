De nouveaux modèles factices montrent les iPhone 13

Alexandre Godard

Si certains préfèrent patienter sagement et ne pas y penser, d'autres sont toujours impatients et recherchent la moindre information, photo au sujet du prochain iPhone 2021. Voici donc une "info" de plus d'un twittos qui prétend nous dévoiler des maquettes factices du rendu officiel du dos de l'iPhone 13.

Un nouvel aperçu de l'iPhone 13 ?

Mine de rien, on se rapproche de plus en plus de l'annonce officielle et de la sortie de l'iPhone 13. Une quinzième génération qui devrait se dévoiler au mois de septembre comme les années précédentes, exceptée l'année dernière avec le covid-19.



Si ces derniers mois et même encore ce matin, nous avons le droit à des concepts de designers qui s'amusent à imaginer l'iPhone 13, @SonnyDickson quant à lui lance un tweet accompagné d'une photo nous montrant des "maquettes factices" du design de l'iPhone 13.

Si encore une fois le sujet est à prendre avec des pincettes, voici à quoi ressemblerait la gamme iPhone 13 prévue cette année avec à nouveau quatre modèles dont le fameux iPhone 13 mini, qui serait un "flop" selon certains.



Nous n'avons pas beaucoup d'infos au sujet des caméras mais sur la photo, nous constatons tout de même que les modèles iPhone 13 et iPhone 13 mini possèdent désormais les deux objectifs en diagonales et non alignés comme sur l'iPhone 12. À voir si cela se confirmera et s'il y a un but derrière ce changement. On revoit également l’agrandissement des capteurs.

iPhone 13 and 13 Pro dummies. All 4 sizes still in the running. Camera module placement changed on the regular 13s. Pro Max looks slightly larger pic.twitter.com/RqxNiOfBnb — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 23, 2021



Pour finir, toujours selon ce tweet, le modèle 13 Pro Max pourrait être légèrement plus épais car une nouvelle batterie plus endurante serait implantée. Rendez-vous en septembre pour tout savoir.