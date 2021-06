Tim Cook montre les dents face à l'adoption de projets de loi antitrust

Comme on pouvait le prévoir, il semblerait que Tim Cook ne soit pas pour l'arrivée précipitée d'adoption de projets de loi antitrust. L'homme à la tête d'Apple aurait notamment pris contact avec Nancy Pelosi, présidente américaine du Congrès, ainsi que d'autres membres, pour demander un report des nouvelles propositions.

Selon lui, la potentielle nouvelle législation, qui a pour but d'annuler la domination du marché des géants de la technologie, freinerait l'innovation.

Tim Cook prend contact avec des membres du Congrès américain

Les projets de loi antitrust ont été précipités, aurait déclaré Tim Cook. Ils freineraient l'innovation. Et ils nuiraient aux consommateurs en perturbant les services qui alimentent l'iPhone lucratif d'Apple.

Selon nos confrères du New York Times, le PDG d'Apple souhaiterait donc freiner la mise en place des nouveaux projets de loi antitrust, notamment en contactant Nancy Pelosi, la présidente du Congrès. Cette dernière aurait repoussé les inquiétudes de Cook concernant la législation proposée et lui aurait demandé "d'identifier des objections politiques spécifiques aux mesures".



Pour rappel, les législateurs de la Chambre des États-Unis ont lancé ce mois-ci une vaste législation antitrust pour faire face aux grandes entreprises technologiques comme Apple, Amazon, Facebook et Google. Cook aurait également parlé avec d'autres membres anonymes du Congrès pour "donner un avertissement" sur les répercussions. Un travail de lobbying compréhensible au vu des sommes en jeu...



