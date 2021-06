Le créateur de McAfee s'est suicidé en prison

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Dans l'œil de la justice américaine et incarcéré depuis plusieurs mois en Espagne après son arrestation, John McAfee, créateur du logiciel antivirus McAfee est décédé cette nuit dans sa cellule.

Le créateur John McAfee du célèbre logiciel du même nom est mort cette nuit dans une prison espagnole. Il avait été arrêté à l'aéroport de Barcelone en octobre 2020. La raison ? Il était suspecté de ne pas avoir déclaré plusieurs millions de dollars mais également d'avoir dissimulé d'autres biens (immobiliers, voitures...) sous le nom d'autres personnes.



Du haut de ses 75 ans, il devait prochainement être extradé vers les États-Unis où il devait être jugé pour tous les faits qui lui sont reprochés. Les autorités américaines prenaient son cas très au sérieux car ils avaient émis un mandat d'arrêt via Interpol il y a quelques mois.

Il lui était également reproché de détenir des millions d'euros en cryptomonnaies non déclarés, d'ailleurs, il avait déjà reçu en mars dernier une condamnation pour s'être mis en avant via son compte Twitter avec de l'argent provenant des cryptomonnaies.



Les autorités compétentes espagnoles doivent encore déterminer pourquoi et comment il est mort dans sa cellule en cette nuit du 23 juin 2021 mais ce qui semble probable, c'est que l'extradition vers les États-Unis en est la cause principale.