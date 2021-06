Un YouTubeur teste la réactivité entre l'iPhone 2G (2007) et l'iPhone 12 (2020)

Julien Russo

Cela fait maintenant 14 ans que la toute première génération d'iPhone a été commercialisée, à l'époque, c'était une petite révolution, un produit qui a déclenché la chute de BlackBerry, Nokia et bien d'autres constructeurs de mobile. Aujourd'hui, quand on regarde les smartphones sur le marché, on constate que nous sommes à des années-lumière en termes de caractéristiques, mais aussi de performances. Mais que vaut un iPhone de 2021 face à un iPhone de 2007 ?

La réactivité entre 2 iPhone avec 14 ans d'écart est-elle si flagrante ?

La majorité des comparaisons entre smartphones que l'on voit sur YouTube se fait très souvent entre un iPhone et un récent smartphone sous Android. Il est plus rare de voir un iPhone de dernière génération face à une très ancienne génération !

Le YouTubeur PhoneBuff a eu la magnifique idée de faire une comparaison de réactivité dans l'ouverture des apps entre un iPhone 12 et un iPhone 2G.

Le tableau des spécifications

Tout commence avec la différence des caractéristiques, c'est là que l'on voit que les fabricants de smartphone ont fait un bond gigantesque en 14 ans.

Voici un comparatif des spécifications de chacun :

Caractéristique iPhone 2G iPhone 12 Processeur 1-Core 412 MHz 6-Core 3.1 GHz RAM 128 Mo 4 Go Stockage 8 Go 64 Go Résolution 320 x 480 2532 x 1170 Système d'exploitation iOS 3.1.3 iOS 14.6 Année de lancement 2007 2020

Sans aucune surprise, l'iPhone 12 va rapidement prendre la tête du test en faisant tout plus rapidement : l'ouverture d'une page internet, de l'appareil photo, de l'App Store...

La dernière génération d'iPhone a terminé le test en 1 minute pile, quand l'iPhone 2G est arrivé au bout de l'expérimentation en 2 minutes et 29 secondes !

À noter que le robot qui s'occupe du test de l'iPhone 2G a été obligé de ralentir ses mouvements pour correspondre aux lenteurs de l'iPhone 2G. On peut le dire... L'évolution est impressionnante.