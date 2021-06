Adobe Fresco va remplacer Photoshop Sketch et Illustrator Draw sur mobile

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1



Adobe a rappelé cette semaine aux clients que ses applications Photoshop Sketch et Illustrator Draw ne seront plus disponibles au téléchargement sur iOS et Android à partir du 19 juillet. Adobe prévoit de cesser de prendre en charge les applications pour les utilisateurs existants le 10 janvier 2022. Bien évidemment, l’éditeur a une solution de remplacement.

Adobe Fresco pour les dessinateurs mobiles

Dans un document d'assistance, Adobe a déclaré que les utilisateurs peuvent facilement migrer vers sa nouvelle application Fresco, qui combine de nombreux outils de dessin et de peinture Photoshop Sketch et Illustrator Draw. Tous les projets créés dans Illustrator Draw et Photoshop Sketch seront automatiquement migrés vers Fresco après qu'un utilisateur se soit connecté à l'application avec son adresse e-mail Adobe ID.

Les utilisateurs existants peuvent continuer à utiliser Photoshop Sketch et Illustrator Draw après le 19 juillet, toutes les illustrations et tous les projets restant disponibles, mais Adobe a déclaré qu'il n'ajouterait aucune nouvelle fonctionnalité ou mise à jour aux applications une fois qu'elles seront abandonnées.

Adobe Fresco a été lancé pour la première fois sur l'iPad en 2019 et étendu à l'iPhone l'année dernière. L'application est gratuite sur l'App Store, avec des fonctionnalités premium disponibles pour 9,99€. C’est une excellente app qui combine les outils les plus courants de Photoshop et d’Illustrator pour permettre le dessin, la retouche et plus encore depuis un écran tactile. L’Apple Pencil est bien sûr pris en charge.

Fresco associe la puissance de vos formes Photoshop préférées à la précision des pinceaux vectoriels et à la technologie révolutionnaire des pinceaux dynamiques, pour une créativité sans limites.

Télécharger l'app gratuite Adobe Fresco - Dessin et peint