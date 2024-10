Adobe Fresco passe à la gratuité totale pour contrer Procreate

Adobe vient de rendre son application de dessin Fresco entièrement gratuite, alors qu'elle nécessitait jusqu'ici un abonnement à 9,99€/an pour profiter de toutes les fonctionnalités. Un changement de stratégie radical pour mieux rivaliser avec les apps concurrentes comme Procreate, leader sur le marché des logiciels de création graphique sur iPad.

Fresco passe au 100% gratuit pour contrer Procreate et les autres

Depuis son lancement en 2019, Adobe Fresco tentait de se faire une place sur le marché très disputé des applications de dessin et peinture numérique. Son atout principal était son intégration poussée à l'écosystème Creative Cloud d'Adobe, permettant une synchronisation fluide des créations avec Photoshop et Illustrator.

Mais son modèle payant par abonnement, même à un tarif raisonnable de 9,99€/an, avait du mal à rivaliser avec des alternatives comme Procreate, vendu pour un prix unique de 14,99€, ou encore le logiciel open-source Krita, gratuit ou disponible à partir de 8€ en soutien aux développeurs.

Adobe a donc décidé de changer radicalement d'approche en supprimant purement et simplement l'abonnement payant à Fresco. Désormais, l'app est 100% gratuite pour tous, donnant accès à l'ensemble des fonctionnalités auparavant réservées aux abonnés :

Plus de 1000 brosses haute qualité imitant différents médiums (huile, aquarelle, pastel, fusain...)

La possibilité d'importer ses propres brosses personnalisées

L'accès à l'intégralité de la bibliothèque Adobe Fonts

Des outils avancés comme la symétrie, les formes prédéfinies ou la peinture vectorielle

Les atouts de Fresco pour séduire les créatifs

Au-delà de la gratuité, Adobe met en avant plusieurs arguments pour attirer les artistes numériques vers Fresco plutôt que la concurrence :

Une prise en charge complète et optimisée de l'Apple Pencil, avec tous ses niveaux de pression, inclinaison etc. Mais aussi des stylets pour PC comme la gamme Wacom.

Des outils de dessin vectoriel uniques pour une app sur tablette, permettant de créer des illustrations en haute définition.

Des pinceaux "en direct" simulant fidèlement le mélange des pigments comme avec de la vraie peinture à l'huile ou aquarelle.

Des options d'animation instantanée permettant de donner vie à ses dessins en quelques clics.

Une interface épurée mais puissante, héritée de l'expérience d'Adobe en logiciels pros.

Et bien sûr une intégration transparente à Creative Cloud pour passer de Fresco à Photoshop ou Illustrator sans friction.

Quel avenir pour les apps concurrentes ?

Cette décision surprise d'Adobe pourrait faire l'effet d'une bombe sur le marché des apps créatives sur iPad et autres tablettes. En rendant Fresco gratuit avec une telle richesse fonctionnelle, Adobe remet clairement en question la pertinence de payer pour des solutions comme Procreate, malgré leur popularité actuelle.

Pour autant, Fresco n'est pas exempt de défauts. Son absence surprenante sur Mac (alors qu'il est dispo sur PC) interroge. Tout comme l'absence pour l'instant de fonctions basées sur l'IA générative, pourtant le grand cheval de bataille d'Adobe en ce moment.

Procreate et les autres ont donc encore quelques atouts dans leur manche, en misant sur leur expérience utilisateur unique et leur positionnement bien établi auprès des communautés d'illustrateurs. Mais la pression est clairement montée d'un cran. Réponse dans les prochains mois pour voir qui sortira gagnant de cette nouvelle guerre des apps de création graphique. Les artistes, eux, ont tout à y gagner avec plus de choix et d'innovations à leur disposition !



