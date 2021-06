WhatsApp travaille sur une fonction de messagerie vocale repensée sur iOS

Corentin Ruffin

Les développeurs de l'application WhatsApp Messenger (v2.21.110, 164 Mo, iOS 10.0) semblent ne pas chômer : les nouveautés et mises à jour ne cessent plus, notamment sur iOS. Et c'est justement sur le système d'exploitation mobile d'Apple que la prochaine grosse update devrait voir le jour.



L'application de messagerie s'apprête à publier une version avec une messagerie vocale totalement repensée. Notamment, les utilisateurs auront la possibilité d'arrêter un message vocal pour l'écouter et le reprendre.

WhatsApp Messenger repense sa messagerie vocale

Selon WABetaInfo, WhatsApp teste une fonctionnalité pour les utilisateurs iOS et Android, autour de la messagerie vocale. L'application de chat affichera des formes d'onde lorsque l'utilisateur enregistre un message.Pendant l'enregistrement, l'utilisateur peut également arrêter l'enregistrement et écouter le message vocal avant de l'envoyer. Une bien bonne chose !



Autre point, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, fait également allusion à une application WhatsApp pour iPad dans une interview exclusive avec WABetaInfo.

Q : Et… qu'en est-il du multi-appareil ?

A : Et oui ça arrive aussi !

Q : Alors, voulez-vous dire que je peux vraiment utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils, sans connexion Internet active sur mon appareil principal ?

R : Oui. Cela a été un grand défi technique pour que tous vos messages et contenus se synchronisent correctement sur tous les appareils, même lorsque la batterie de votre téléphone est à plat, mais nous avons résolu ce problème et nous sommes impatients de le sortir bientôt !

