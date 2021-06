Apple prépare le début de la production des iPhone 13

Il y a 1 heure (Màj il y a 30 min)

Julien Russo

Réagir



Comme tous les ans, les nouveaux modèles d'iPhone vont être annoncés et lancés au mois de septembre, au plus tard en octobre. Selon un nouveau rapport de Digitimes, les récentes informations qui ont fuité indiquent toutes que le lancement de la production des iPhone 13 ne devrait plus tarder.

L'envoi des composants vers les usines d'assemblage a commencé

À chaque nouveau lancement d'iPhone, il y a toujours cette préoccupation de la disponibilité des stocks, les clients sont nombreux à commander et il faut anticiper les modèles qui rencontreront le plus de succès et donc qui partiront le plus vite. Apple a compris (depuis un bon bout de temps) que ce sont les iPhone "Pro" et "Pro Max" qui sont les plus populaires, c'est donc ces modèles qui devraient mobiliser les chaines de production.

Un récent rapport affirme que la firme de Cupertino serait en train de préparer le terrain pour commencer le plus rapidement possible la fabrication de la future génération d'iPhone, cette conclusion provient de plusieurs expéditions de composants indispensables pour la production d'un iPhone.

Pour les iPhone 13, Apple collabore avec une multitude de fournisseurs basés dans différents pays dans le monde. On en retrouve en Chine, aux États-Unis, en Inde, au Vietnam et même en Europe, chacun se doit d'envoyer les commandes le plus rapidement possible vers les usines des sous-traitants qui s'occupent de la phase finale : l'assemblage.



Aucune date n'a été communiquée pour l'instant sur le début de la production des iPhone 13, comme d'habitude Apple fait tout dans la plus grande des discrétions.

D'autres rumeurs affirment que la fabrication des iPhone 13 devrait commencer dès la mi-juillet, au plus tard à la fin du mois prochain. À noter qu'en s’y prenant 2 mois à l'avance, Apple s'assure d'avoir un stock confortable pour une disponibilité en simultanée dans plusieurs pays.