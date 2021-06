Un autofocus sur le capteur ultra large des iPhone 13 Pro

Les modèles les plus chers de la prochaine gamme d'iPhone 13, soit l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, seront dotés d'un appareil photo ultra-large amélioré avec mise au point automatique. Une amélioration notable par rapport au capteur ultra-large à focale fixe actuel des iPhone 12 Pro, que l’on a déjà évoquée et qui est aujourd'hui confirmée par Ming-Chi Kuo.

Pourquoi un autofocus sur le capteur ultra large des iPhone 13 Pro ?

Par rapport à l'objectif à mise au point fixe de l'appareil photo ultra-large de la gamme iPhone 12, l'autofocus sur l'iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max aidera à fournir des images plus nettes, quelle que soit la distance d'un sujet spécifique par rapport à l’appareil. Kuo a déjà déclaré que l'iPhone 13 comportera plusieurs autres améliorations de la partie photo, y compris une amélioration des performances par faible luminosité sur tous les modèles grâce à des capteurs plus gros.

Et quid de cette évolution pour les iPhone 13 mini et 13 classique ? Kuo a expliqué qu'Apple a prévu de l’intégrer l’année prochaine, en 2022. Selon l’analyste le plus fiable du moment, alors que l'autofocus de l'appareil photo ultra-large de l'iPhone 13 sera limité aux modèles Pro haut de gamme uniquement, Apple prévoit d'étendre l'autofocus de l'appareil photo ultra-large aux quatre modèles de la gamme iPhone 14.