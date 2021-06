LCL ajoute les paiements à l'étranger et sur internet via Apple Pay

Après le Crédit Agricole, c'est désormais aux clients LCL de profiter de la prise en charge des réseaux Visa et Mastercard pour Apple Pay. Grâce à l'ajout de ces deux systèmes de paiements, il devient possible d'effectuer des transactions en dehors de la France métropolitaine et sur internet !

Apple Pay devient enfin complet chez LCL

Pouvoir payer via Apple Pay exclusivement chez les commerçants physiques en France ? C'est ce qu'on vécut pendant plus d'un an les clients LCL qui n'ont pas pu exploiter au maximum tous les bienfaits du paiement sur l'iPhone et l'Apple Watch.

À l'approche des vacances d'été, LCL a décidé de réagir et d'inclure les systèmes Mastercard et Visa pour l'ensemble de ses clients. La banque a expliqué à iGeneration que les clients inscrits avec une carte bancaire Visa/Mastercard à partir du 24 juin peuvent bénéficier de cette nouveauté, c'est aussi le cas pour les clients inscrits depuis le 16 mars.

Si vous êtes client LCL et que vous souhaitez vérifier s'il est maintenant possible d'effectuer des paiements sur internet et chez des commerçants à l'étranger, il vous suffit d'aller dans l'application Wallet de votre iPhone, de retrouver votre carte LCL puis de regarder en bas à droite.

Si vous allez le logo Visa/Mastercard, cela veut dire que tout est prêt. Un redémarrage de l'iPhone peut parfois être nécessaire, n'hésitez pas non plus à supprimer puis réenregistrer votre carte bancaire dans Wallet.

