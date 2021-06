Netflix : plus besoin de télécharger un film à 100% pour le lire hors connexion

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

1



Netflix fait son maximum pour rester le numéro un mondial dans le streaming vidéo et pour ce faire, il vient d'améliorer son système de gestion des contenus téléchargés. Si auparavant il fallait terminer le téléchargement à 100% pour regarder un film ou une série sans connexion, cette époque semble révolue.

Netflix : un contenu téléchargé à moitié peut désormais être lu

Ce qu'il y a de bien avec la technologie, c'est qu'elle est constamment en progression et qu'elle nous facilite de plus en plus la vie au quotidien. C'est justement ce que tente de nous démontrer Netflix avec une nouvelle fonctionnalité ou du moins une amélioration au niveau du téléchargement des contenus disponibles sur la plateforme.



Apparue il y a maintenant quelques années, la fonction téléchargements permet lorsque vous avez une connexion stable de télécharger les films et séries que vous allez visionner lorsque vous serez dans un endroit ou la connexion n'est pas disponible ou faible, type avion.

Le petit souci, c'est qu'il arrive fréquemment d'y penser au dernier moment et donc de ne pas avoir le temps de télécharger le contenu entièrement. Comme vous le savez, même si vous vous stoppez à 99%, une fois hors connexion, la lecture de celui-ci sera impossible car jugé comme pas téléchargé.



Netflix semble avoir trouvé la parade pour éviter ce genre de situations frustrantes car comme annoncé via un communiqué, il est désormais possible de lire un contenu même s'il n'est pas téléchargé à 100%. Pour faire simple, si la progression s'est arrêtée à 70%, vous pourrez regarder 70% de votre film.



Plutôt cool comme nouvelle même si attention, cette nouveauté est pour le moment réservée aux utilisateurs Android. Pour ce qui est de iOS, il faudra patienter encore quelques mois.



Télécharger l'app gratuite Netflix