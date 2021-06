Apple a vendu 100 millions d'iPhone 12 en 7 mois !

Il y a 3 heures

Alban Martin

Il y a exactement 14 ans, Apple a bouleversé le marché des smartphones avec la mise en vente du premier iPhone. Depuis, rien n'a arrêté la progression d'Apple. L'iPhone est devenu un puissant écosystème de plus d'un milliard d'utilisateurs. Ce n'est pas seulement le plus grand fabricant de smartphones en termes de chiffre d'affaires, la firme a également établi de nombreuses références dans l'industrie des smartphones. La dernière série d'iPhone 12 perpétue cet héritage avec un nouveau record pour les téléphones 5G.

Un record pour les modèles 5G

Les ventes mondiales cumulées de la série iPhone 12 ont franchi la barre des 100 millions d'unités en avril 2021, selon l'analyste spécialisé de Counterpoint Research, Varun Mishra.

La série a réussi cet exploit seulement sept mois après son lancement, soit deux mois plus tôt que la série iPhone 11 et presque aussi vite que la série iPhone 6 qui a aidé Apple à réaliser son premier super-cycle de volume à l'aube de la transition vers la 4G.



Avec la série iPhone 12, Apple a réalisé un autre super cycle de volume après six générations d'iPhone et à l'aube de la transition 5G. Dans le cas de la série iPhone 6, la longue attente autour d'un iPhone à grand écran a stimulé les ventes, tandis que pour la série iPhone 12, l'ajout de la capacité 5G et d'un écran OLED sur toute la gamme a attiré les clients. Alors que le prix moyen des téléphones Apple a atteint un niveau record, le super-cycle de volume de la série iPhone 12 conduira également à un chiffre d'affaires en hausse au prochain trimestre.



Il y a également eu un changement dans les choix de modèle entre les séries iPhone 11 et iPhone 12. Les consommateurs ont préféré la version la plus élevée de la série iPhone 12 au cours des sept premiers mois suivant le lancement de la série. La part de la version Pro Max dans les ventes de la série iPhone 12 était de 29%, contre 25% pour le même modèle de la série iPhone 11. C'est également l'une des raisons pour lesquelles la série iPhone 12 a généré 22% de revenus supplémentaires par rapport à la série iPhone 11 depuis son lancement.

Soutenu par les performances exceptionnelles de la série iPhone 12, Apple a atteint une part de marché record en avril. Elle a également régulièrement atteint une part de marché record aux États-Unis depuis octobre 2020 et la tendance devrait se poursuivre en 2021. Pour en savoir plus à ce sujet, lisez le rapport complet de Counterpoint. Et si vous n'avez pas encore un iPhone 12, foncez sur les soldes 2021 !