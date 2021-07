Bientôt un million de véhicules électriques en circulation en Allemagne

Pour l'Allemagne comme beaucoup d'autres pays européens, l'avenir des véhicules passera forcément par l'électrique afin de lutter contre les émissions à effets de serre. Le gouvernement allemand motive sa population depuis plusieurs années grâce à des primes "écologiques". Visiblement, cette stratégie sembler porter ses fruits puisqu’aujourd’hui une grande annonce vient d'être faite.

Un nouveau cap vient d'être franchi

En Allemagne, la transition vers les énergies propres pour les véhicules est prise très au sérieux et ça ne date pas d'hier, le gouvernement en place fait tout pour inciter les Allemands à choisir une voiture électrique quand ils sont sur le point d'investir dans un nouveau véhicule.

La solution la plus efficace pour convaincre le maximum de personnes en peu de temps, c'est bien sûr les avantages financiers au moment de l'achat, c'est pour cela que depuis longtemps les Allemands peuvent profiter d'une prime "écologique" quand ils souhaitent acquérir une voiture qui roule à l'électricité.



Peter Altmaier le ministre allemand de l'Économie et de l'Énergie vient d'expliquer dans un média que ce concept de prime a rencontré beaucoup de succès et les premiers résultats sont bien présents. Selon les statistiques recueillies par le gouvernement, sur 48 millions de véhicules qui parcourent l'Allemagne, 1 million seront des voitures électriques dans quelques semaines.

Pour en arriver là, il aura fallu plus de 10 ans, l'objectif a été initialement mis en place en 2009, mais voyant que cela progressait à un rythme trop lent, le gouvernement a décidé de mettre en place une prime de 4000€ en 2016 (pour les modèles de voitures de moins de 40 000€), une somme qui a permis de booster les achats de véhicules électriques qui ne sont pas forcément les moins chers sur le marché !

Aujourd'hui, les voitures 100% électriques représentent une moyenne de 10% dans les ventes en Allemagne, une statistique qui a doublé par rapport à l'année dernière. La bonne nouvelle, c’est que la tendance est en croissance et ne semble pas se fatiguer.

Des installations de points de charge

Ce qui peut refroidir un particulier d'investir dans une voiture électrique, c'est de ne pas avoir de point de charge proche de son domicile ou de son lieu de travail. Angela Merkel a pris en compte cette inquiétude et a ordonné l'installation d'une multitude de points de charge partout en Allemagne (et même dans les milieux ruraux). Aujourd'hui, le pays a la fierté d'annoncer qu'on retrouve 37 705 points de charge standard et 6 395 points de charge rapide, une belle victoire !



La transition de l'Allemagne vers les véhicules électriques est loin d'être terminée, nous ne sommes qu'au début. Le ministre de l'Économie et de l'Énergie a affirmé que la prochaine étape sera en 2030 où on espère que 7 à 10 millions des voitures en circulation seront électriques.



