My Friend Pedro arrive le 5 août sur iOS et Android

Hier à 16:46

Medhi Naitmazi

Réagir



Devolver Digital a récemment teasé une version mobile pour le jeu d'action My Friend Pedro. Mon ami Pedro - en français - est actuellement disponible sur plusieurs plateformes, y compris la Nintendo Switch et les PC. Son arrivée sur iPhone et Android vient d'être confirmée, mais sous le nom de My Friend Pedro : Ripe for Revenge, un tout nouveau jeu mobile en précommande sur l'App Store et Google Play.

My Friend Pedro bientôt sur mobiles

Ils ont kidnappé sa femme et ses enfants et l'ont laissé pour mort. Mais il en faudra bien plus pour briser la famille de cette banane. Aidez votre ami Pedro à assouvir une vengeance glaciale, le tout saupoudré de balles !

My Friend Pedro: Ripe for Revenge est gratuit pour commencer avec un seul achat intégré de 3,49€ pour débloquer la version complète. Dans l'ensemble, il y aura 37 niveaux à traverser à pied ou sur des véhicules comme une moto ou un skateboard, et le jeu apporte une nouvelle esthétique enfantine par rapport aux proportions réalistes de My Friend Pedro sur consoles et PC.



Le but reste le même pour votre banane armée, progresser et tirer sur tout ce qui bouge, avec un brin de tactique pour réaliser le meilleur score possible. Regardez la bande-annonce mobile de My Friend Pedro : Ripe for Revenge ci-dessous :

My Friend Pedro: Ripe for Revenge devrait sortir le 5 août d'après la page de pré-commande de l'App Store. Si vous avez un Android, rendez-vous sur Google Play. Espérons que ce soit une expérience amusante comme le jeu de console original et que Devolver Digital portera également le titre original sur mobile à l'avenir.



Cette banane a une revanche à prendre. Et vous ?

Télécharger le jeu My Friend Pedro