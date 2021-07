Soutenu par Apple, Didi Chuxing "le Uber chinois" a été viré de l'App Store

Julien Russo

En mai 2016, Apple avait pris une décision qui avait surpris tout le monde. Le géant californien avait décidé d'investir un milliard de dollars dans le leader du VTC en Chine : Didi Chuxing. S'interrogeant de ce choix inhabituel, un journaliste de Reuters avait eu pour explication par Tim Cook que cela était "stratégique".

La descente en enfer de l'app de VTC

"Didi est l'exemple de l'innovation en marche au sein de la communauté du développement iOS en Chine. Nous avons été fortement impressionnés par l'activité qu'ils ont construite et l'excellence de leur équipe de direction, nous allons les aider au fur et à mesure de leur croissance."

Voici les paroles de Tim Cook lors de l'investissement en 2016 et l'acquisition d'un siège au conseil d'administration de l'entreprise de VTC. Aujourd'hui, la situation est bien différente pour Didi Chuxing, la firme connait une énorme difficulté après avoir été exclue de l'App Store et du Google Play Store !



En effet, selon Bloomberg, Apple aurait reçu un "ordre express" du régulateur chinois affirmant que l'entreprise de VTC chinois ne respecte pas les règles concernant la collecte et l'usage des données personnelles.

Ce qui s'avère être maintenant compliqué pour Didi Chuxing, c'est que l'entreprise doit réaliser son chiffre d'affaires qu'avec les clients qui ont téléchargé l'application sur leur iPhone ou mobile sous Android. Comme l'application a été supprimée des deux stores, l'entreprise ne peut plus avoir de nouveaux clients, cependant l'app reste toujours fonctionnelle pour ceux qui l'ont déjà téléchargé.



Cette interdiction n'est pas définitive, elle est juste temporaire le temps que la firme effectue des modifications pour correspondre aux attentes du régulateur chinois.

Une chose est sûre, c'est que tous ces jours sans disponibilité de l'application engendrent des pertes financières exceptionnelles.