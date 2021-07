Monabanq va bientôt passer à Apple Pay

La vidéo du clip Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee est devenue un véritable phénomène en franchissant la barre fatidique des 3 milliards de vues sur YouTube, établissant au passage un...

Amazon n'est pas le seul commerçant qui veut transformer les supermarchés et épiceries en faisant disparaître les caisses. La chaîne française Monoprix a aussi sa propre solution et la...

Les plus grosses entreprises au monde continuent de se développer et d'attendre des chiffres faramineux. C'est une nouvelle fois le cas du côté d'Amazon, le géant américain de commerce...

YouTube (App, iPhone et iPad, v14.01, 4.5/5, VF, 232 Mo, iOS 10.0, Google LLC) est en pleine préparation d'une nouvelle mise à jour sur iOS qui devrait intéresser certains amateurs des...

L'intégration d'Apple Pay n'a pas encore été lancée, mais il devrait l'être au cours de cet été . La meilleure solution pour vérifier si Apple Pay est prêt, c'est d'essayer régulièrement d'enregistrer sa carte Monabanq dans l'application Wallet de votre iPhone, pour l'instant l'enregistrement abouti sur un échec . Début 2020, Jennifer Bailey, la vice-présidente d'Apple Pay avait déclaré à Les Echos que le système de paiement sans contact d'Apple couvrait déjà 90% des cartes de paiement françaises , ce qui montre les nombreux accords qui ont été effectués entre Apple et les groupes bancaires français.

Payer avec son iPhone ou son Apple Watch en magasin ou sur internet, c'est le petit bonheur que vont prochainement connaître les clients de Monabanq. Dans la dernière version de son application iOS, la banque a informé sa clientèle de l'arrivée imminente d'Apple Pay dans ses offres. Monabanq appartient au groupe Crédit Mutuel Alliance et peut donc bénéficier de l'accord passé entre le CM et Apple depuis le début de l'année dernière.

La France a été l'un des pays les plus réticents à adopter Apple Pay, les établissements bancaires n'y trouvaient pas d'intérêt jusqu'à la demande insistante et croissante de leurs clients. Aujourd'hui, presque toutes les banques proposent le service de paiement sans contact d'Apple, excepté quelques-unes, mais la situation reste temporaire !

