Blackb0x : un outil de jailbreak pour les Apple TV sans tvOS

Tout est expliqué sur la page GitHub de Blackb0x , et dans notre article complet sur BlackB0x publié sur iPhoneTweak. Pour les autres, consultez le jailbreak Apple TV 4K avec Checkra1n .

A la fin de l’installation, vous aurez nitoTV et Kodi.

Alors que le support d’applications comme YouTube ne fonctionnent plus sur ces modèles d'Apple TV, Apple se contente désormais de mises à jour correctives pour ses box sans tvOS. Avec ce jailbreak, les utilisateurs peuvent a donc y remédier et ajouter quelques applications sur leur Apple TV.

Blackb0x fonctionne avec les Apple TV de troisième et quatrième génération, afin de débloquer ces deux boîtiers. Le jailbreak est simple a réalisé, il suffit d’installer une application Mac et de suivre quelques étapes. La seule contrainte est donc d’avoir un Mac sous la main.

