Un écran miniLED sur l’iPad Pro 11 de 2022

Il y a 11 heures

Medhi Naitmazi

Alors que le nouvel iPad Pro M1 sorti en mai dernier dispose d’une dalle miniLED uniquement sur la version haut de gamme de 12,9 pouces, Apple entend apporter cette nouveauté sur le modèle 11 pouces en 2022. La firme met à jour ses IPad Pro tous les 18 mois environ.



Un iPad Pro 11 MiniLED en 2022

Apple prévoit de rendre la nouvelle technologie d'affichage également disponible sur le plus petit iPad Pro de 11 pouces l'année prochaine, selon l'analyste très respecté Ming-Chi Kuo.

Dans une note d'investisseur, Kuo a déclaré qu'en plus d'un nouveau MacBook Air 2022 équipé d'un mini-écran LED l'année prochaine, Apple prévoit également d'apporter la technologie d'affichage à l'iPad Pro de 11 pouces, en plus de la tablette 12,9 pouces.



Apple avait présenté un écran miniLED en avril dernier dans l'iPad Pro haut de gamme de 12,9 pouces, laissant l'iPad Pro 11 pouces à quai sur ce point. Le reste des nouveautés comme la puce M1 était pourtant partagé par les deux appareils.



Bien que les iPad Pro de 11 pouces et 12,9 pouces viennent d'être mis à jour, nous connaissons déjà quelques informations sur ce qu'Apple a prévu pour l'année prochaine. Bloomberg a rapporté qu'Apple teste un dos en verre plutôt qu’en aluminium pour la prochaine version de l'iPad Pro, ce qui pourrait permettre la recharge sans fil de l'iPad. En outre, Mark Gurman de Bloomberg rapporte également qu'Apple explore la possibilité d'iPads avec des écrans plus grands que les 12,9 pouces, mais qu'il ne devrait pas s'y attendre de sitôt. 2023 voire 2024 pour un iPad 14 ou 16 pouces.