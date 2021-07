Apple dépose un brevet de caméra périscopique pour iPhone

Hier à 19:20

Alban Martin

Cela fait pas mal de temps qu'Apple cherche à ajouter un système de caméra périscopique dans l'iPhone, les avantages sont nombreux à commencer par les tailles des différents composants, ils sont largement plus petits et prennent moins de place à l'intérieur. Pour proposer ce nouveau système, la firme de Cupertino devait attendre la validation du brevet, ce qui est chose faite !

La caméra périscopique arrive chez Apple

Le brevet a été repéré par Patently Apple, celui-ci s'appelle "Folded Camera" et décrit un tout nouveau système de caméra nouvelle génération pour l'iPhone. Si cela ne sera pas révolutionnaire pour les clients, ça le sera pour la conception de l'iPhone puisque comme l'explique le brevet enregistré dans le registre de l'USPTO, Apple va pouvoir réduire d'une manière phénoménale l'espace utilisé pour les composants liés à l'appareil photo, sans perdre en qualité d'image !

L'avènement de petits appareils mobiles polyvalents tels que les smartphones et les tablettes ou les tablettes a entraîné un besoin d'appareils photo haute résolution à petit facteur de forme, légers, compacts et capables de capturer des images haute résolution et de haute qualité à faible F- nombres pour l'intégration dans les appareils... Ainsi, un défi du point de vue de la conception du système optique est de fournir un système d'objectifs d'imagerie capable de capturer des images à haute luminosité et haute résolution sous les contraintes physiques imposées par les caméras à petit facteur de forme.

Le fonctionnement est simple, Apple va plier l'optique de l'appareil photo, ce qui va permettre une meilleure capture de la lumière. Ce point privilégie deux caractéristiques majeures : le zoom optique et la qualité d'image, deux critères qui sont devenus très importants pour la vente des smartphones aujourd'hui.



La technologie periscopique permettrait d'augmenter considérablement le zoom optique sur les iPhones, bien au-delà des limites actuelles de 2x et 2,5x sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, respectivement. Le smartphone P40 Pro+ de Huawei, par exemple, est doté d'un objectif périscopique avec un zoom optique jusqu'à 10x.



Le système de caméra plié d'Apple comprend deux éléments pliants légers, tels que des prismes, et un système d'objectif indépendant situé entre les deux éléments pliants légers. Ce système de lentilles comprend un diaphragme et une pile de lentilles. Le système de lentilles peut être déplacé indépendamment des éléments de pliage de lumière pour fournir une mise au point automatique et une stabilisation optique de l'image.



Les formes, matériaux et agencements des éléments de lentilles réfractives dans la pile de lentilles peuvent être sélectionnés pour capturer des images de haute résolution et de haute qualité tout en fournissant une distance focale arrière suffisamment longue pour accueillir le second prisme.



Les premiers modèles d'‌iPhone dotés d'un système d'objectif de caméra similaire devraient arriver en 2022 ou 2023. L'analyste Ming-Chi Kuo a initialement déclaré que la technologie arriverait sur l'iPhone 14 en 2022, mais a depuis révisé ses attentes et parle désormais de 2023 avec l'iPhone 15.



Au départ, Apple aurait rencontré des difficultés pour développer son propre système de caméra périscopique car une grande partie de la technologie est protégée par d'autres brevets, et cherchait donc à acheter les composants auprès des titulaires de brevets à la place. Samsung, par exemple, possède la technologie "d'actionneur à bille" utilisée dans de nombreux objectifs de périscope.