Microsoft annonce des nouveautés à venir sur son navigateur Edge

Voici donc l'ensemble des nouveautés à venir pour les utilisateurs de Microsoft Edge, le navigateur va rapidement gagner en attractivité d'ici les prochains mois. Cela sera-t-il suffisant pour faire oublier les ratés et échecs à répétition d'Internet Explorer ? Pas sûr... Mais une chose est sûre, c'est que Microsoft fait beaucoup d'efforts pour proposer un navigateur internet vraiment à la hauteur de nos attentes !

Pour montrer que les développeurs se donnent à fond sur l'avenir d'Edge, Microsoft a mis en ligne une page nommée " What's Next " qui dévoile les prochaines nouveautés sur le navigateur web. Comme d'habitude, seuls les membres du Microsoft Edge Insider peuvent tester les fonctionnalités avant leurs sorties au public. Voici une série des ajouts et modifications qui vont avoir lieu :

Disponible sur macOS et Windows , Microsoft va prochainement apporter du "renouveau" à son navigateur Edge, l'entreprise a listé les prochaines fonctionnalités que vous trouverez dans de futures mises à jour ! L'objectif est de faire grandir la part de marché d'Edge qui reste faible face à ses principaux concurrents. Pour cela, Microsoft a mis le paquet...

Même s'il ne s'agit pas du navigateur le plus populaire, Microsoft a décidé de ne rien abandonner avec Edge. L'entreprise est convaincue qu'en continuant le travail sur les performances, la stabilité et l'innovation, Microsoft Edge peut attirer de nombreux habitués de Google Chrome ou Safari d'Apple.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.