Les pilotes de la compagnie JetBlue vont avoir des iPad Pro 2021

Ce n'est pas la première compagnie aérienne qui décide d'investir dans les produits Apple, JetBlue vient d'annoncer que l'ensemble de ses pilotes vont bénéficier d'une distribution d'iPad Pro. La bonne nouvelle, c'est que JetBlue va directement choisir la dernière génération d'iPad Pro, ceux avec la puce M1 !

Aujourd'hui, les tablettes sont devenues populaires dans les cockpits des avions, les pilotes s'en servent pour obtenir les conditions météorologiques pour les zones qu'ils survolent, les cartes des trajets, les cartes d'approche et d'atterrissage, les plans d'aérodromes ou encore le carnet et plan de vol.

Les tablettes sont devenues un soutien extraordinaire dans le métier de pilote, c'est aussi un gain de temps quand d'autres tâches importantes demandent beaucoup d'attention.



Depuis plusieurs années, une marque arrive à se démarquer auprès des compagnies aériennes, il s'agit d'Apple.

La firme de Cupertino a réussi à gagner la confiance de plusieurs grandes entreprises du secteur, certaines ont choisi des iPad Air ou d'entrée de gamme, d'autres choisissent le top du top : l'iPad Pro M1.

C'est le cas de JetBlue qui a annoncé investir dans le dernier iPad Pro pour ses pilotes, la compagnie aérienne va se servir des tablettes d'Apple pour numériser la documentation dans le cockpit.

Aux États-Unis, la Federal Aviation Administration a donné son feu vert depuis 2013 pour que les pilotes se servent de produits tout publics pour leur activité professionnelle.

Depuis presque 10 ans, un iPad peut servir à vérifier la maintenance du système d'hébergement, vérifier la météo des lieux géographiques traversés, communiquer facilement avec des équipes au sol, vérifier les procédures et obtenir les manuels internes... Les possibilités de numérisations sont nombreuses, certaines sont restreintes et d'autres sont exploitées, tout dépend du point de vue de chaque compagnie aérienne.



JetBlue se dit en tout cas persuadé que cette décision de choisir l'iPad Pro M1 est la bonne pour remplacer les anciens modèles actuellement utilisés dans les cockpits :

L'iPad Pro est le bon choix pour le poste de pilotage, avec son design mince et léger et son grand écran Liquid Retina lumineux. Le nouvel iPad Pro dispose de la puce M1 leader de l'industrie, qui offre des performances de niveau supérieur lorsque les pilotes exécutent plus d'une douzaine d'applications tout au long du vol. Les capacités 5G rapides de l'iPad Pro offrent de meilleures performances et un meilleur accès aux vitesses de téléchargement et de téléchargement de nouvelle génération.