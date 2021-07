Apple Pay Later : le paiement en plusieurs fois made in Apple (et Goldman Sachs)

Il y a 6 heures

Julien Russo

Dans la vision de la firme de Cupertino, Apple Pay a toujours été un service de paiement instantané, une transaction qui se réalise comme un paiement en carte bancaire. Cependant, il est possible d'aller plus loin en apportant une transaction qui multiplierait le paiement en plusieurs mensualités.

Apple travaille sur Apple Pay Later

L'information nous vient de Bloomberg, le média vient d'apprendre que l'équipe d'Apple en Californie travaille sur un tout nouveau type de transaction pour le service Apple Pay.

Dans une future version d'iOS, le géant californien pourrait proposer "Apple Pay Later", une option de paiement qui transformerait le coût total d'une commande en 4 mensualités.



Dans cette nouveauté, la banque Goldman Sachs jouerait un rôle majeur en avançant l'argent pour permettre le paiement en plusieurs fois. Grâce à cette collaboration, le paiement en plusieurs mensualités serait possible partout... sans avoir besoin de l'accord du commerçant.

Pour le professionnel rien ne change puisqu'il percevra votre paiement intégralement, comme s'il n'y avait pas de paiement en plusieurs fois !

Pour l'utilisateur "demandeur" de ce paiement, deux options s'offriront à lui : soit il choisit un paiement tous les 15 jours et là aucun intérêt ne lui sera prélevé ou il choisit un paiement en plusieurs mois et là des intérêts (non défini pour l'instant) lui seront prélevés sur le prix total.



Apple Pay Later pourrait être disponible à ses débuts qu'aux États-Unis puisque la collaboration avec la banque Goldman Sachs ne concerne pas l'international pour le moment.

Il n'est pas à exclure que la firme de Cupertino exploite ses nombreux contacts avec les différents établissements bancaires dans le monde pour trouver un partenaire dans chaque pays où Apple Pay est actuellement disponible.